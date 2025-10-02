ברצלונה, מנור ודונצ'יץ': כל מה שקרה ביום כיפור

יום חמישי, 02.10.2025 שעה 19:28
157-126ליברפול1
133-126ארסנל2
123-86קריסטל פאלאס3
114-116טוטנהאם4
114-76סנדרלנד5
117-86בורנמות'6
106-146מנצ'סטר סיטי7
88-116צ'לסי8
86-76אברטון9
89-96ברייטון10
88-76פולהאם11
89-66לידס12
711-96ברנטפורד13
711-76מנצ'סטר יונייטד14
65-46ניוקאסל15
66-46אסטון וילה16
510-56נוטינגהאם פורסט17
413-66ברנלי18
414-66ווסטהאם19
113-46וולבס20

הקטלונים נכנעו לפ.ס.ז' בדקה ה-90, דרמה בסיטי, הישראלי העסיק את התקשורת למרות שלא שיחק, ההסתבכות של כוכב הלייקרס, ההיסטוריה של מולר והיורוליג

מה שקרה בספורט (IMAGO)
מה שקרה בספורט (IMAGO)

יום הכיפורים חלף, אך גם במהלכו הספורט המשיך במלוא העוצמה, ואיזה רצף אירועים קיבלנו. ממגרשי ליגת האלופות ועד לפרקטי היורוליג, לא היה רגע דל. ברצלונה ספגה הפסד כואב לפ.ס.ז', מנור סולומון נעדר מתיקו חשוב של ויאריאל מול יובנטוס, פרנקי דה יונג סיכם על הארכת חוזה, ואם זה לא מספיק, נבחרת ברזיל פרסמה סגל מחודש עם חזרה של שמות גדולים, בליגת האלופות התעדכנו ההסתברויות החדשות, ובכדורסל משחקי היורוליג המשיכו עם ניצחונות מרשימים והפתעות. הצום הסתיים, אבל הספורט רק מתחיל כשגם הערב צפוי להיות גדוש.

הכותרות הגדולות מגיעות מהמפגש הענק בליגת האלופות, שם ברצלונה הפסידה 2:1 לפאריס סן ז'רמן במונז'ואיק. אחרי שהובילו בהפסקה, הקטלונים קרסו מול העומק הפיזי של הצרפתים.

גונסאלו ראמוס חוגג (IMAGO)גונסאלו ראמוס חוגג (IMAGO)

ויטיניה וגונסאלו ראמוס הגיבו למסרים של פדרי ולאמין ימאל לפני המשחק, ועקצו: "צריך להוכיח במגרש ולא לדבר", וגם בצרפת לא פספסו את ההזדמנות לקטול. ב’לאקיפ’ העניקו ציונים נמוכים ללאמין ימאל ודני אולמו.

ויטיניה ולאמין ימאל (IMAGO)ויטיניה ולאמין ימאל (IMAGO)

עוד בצ’מפיונס, מנצ'סטר סיטי הסתבכה עם 2:2 דרמטי מול מונאקו. ארלינג הולאנד כבש צמד והגיע ל-52 שערים ב-50 משחקים באלופות, אך לא חסך ביקורת: "אני עצבני, כולנו צריכים להיות".

ארלינג הולאנד (IMAGO)ארלינג הולאנד (IMAGO)

פפ גווארדיולה ניסה להנמיך את הלהבות, ועל הדרך התלונן על השופט הספרדי חיל מנסאנו. ברנרדו סילבה לעג לאריק דייר שכבש בפנדל: "הוא ידוע בצלילות שלו", והאנגלי השיב: "קיבלתי בעיטה בפנים, אין מה להוסיף".

פפ גווארדיולה (IMAGO)פפ גווארדיולה (IMAGO)

בספרד, ויאריאל נפרדה ב־2:2 מול יובנטוס, במשחק בו נעדר מנור סולומון שצם ביום כיפור. רנאטו וייגה כבש שער שוויון דרמטי בדקה ה־90 והעניק נקודה יקרה לצוללת הצהובה, כשפדריקו גאטי הבקיע קודם לכן במספרת נפלאה

המספרת של גאטי (IMAGO)המספרת של גאטי (IMAGO)

באייאקס, הדיונים סביב המאמן ג'ון הייטינחה מתחממים אחרי פתיחת עונה חלשה במיוחד, כשתוצאה לא טובה בשבת עלולה לגרום לסיום תפקידו.

גג'ון הייטינחה (IMAGO)

בדינמו זאגרב מתכוננים למפגש הערב מול מכבי תל אביב בליגה האירופית. המאמן מריו קובאצ'ביץ' אמר: "מכבי היא אלופת ישראל עם התקפה מצוינת, ראינו את היכולת שלה מול פאוק. אם נשחק כקבוצה, נוכל לנצח".

מריו קובאצמריו קובאצ'ביץ' (IMAGO)

בברזיל פורסם סגל הנבחרת לקראת המשחקים הקרובים, עם חזרתם של שחקני ריאל מדריד ויניסיוס ג’וניור, רודריגו ואדר מיליטאו.

ויניסיוס גויניסיוס ג'וניור ורודריגו (IMAGO)

באנגליה נחשפה הסיבה שלידס ויתרה על מנור סולומון, הרכש הנוצץ שהגיע ממילאן ועבר הפציעות שלו.

מנור סולומון (IMAGO)מנור סולומון (IMAGO)

במקביל, ענאן חלאילי קיבל שבחים בבלגיה על הופעתו מול ניוקאסל, למרות שאוניון סן ז’ילואז הובסה 4:0.

ענאן חלאילי (IMAGO)ענאן חלאילי (IMAGO)

באיטליה, קווין דה בריינה חזר לעצמו במדי נאפולי עם שני בישולים לרסמוס הויילון בניצחון על ספורטינג ליסבון: "מעולם לא הייתה לי בעיה עם אנטוניו קונטה", הבהיר הבלגי.

קווין דה בריינה (IMAGO)קווין דה בריינה (IMAGO)

בחזית אחרת, מחשב העל של "אופטה" פרסם את סיכויי ליגת האלופות: ארסנל בראש עם 90% לסיים בטופ 8, אחריה פ.ס.ז' ובאיירן, בעוד ברצלונה עם 54% ו־98% להבטיח טופ 24.

סאקה חוגג עם אודגור (IMAGO)סאקה חוגג עם אודגור (IMAGO)

הרחק בקנדה, תומאס מולר זכה בתואר ה־35 בקריירה שלו עם ונקובר ווייטקאפס והפך לגרמני המעוטר בהיסטוריה, כשכבש את שערו ה־300.

תומאס מולר (IMAGO)תומאס מולר (IMAGO)

מנגד, לוקה דונצ'יץ' שתפס כותרות בקיץ אחרי דיאטה יוצאת דופן וצילום למגזין Men’s Health, תועד שוב במסעדת המבורגרים, מה שעורר דיון ברשתות.

לוקה דונצלוקה דונצ'יץ' (IMAGO)

מעבר לכך, נבחרת קטלוניה סיכמה על משחק ידידות מול פלסטין ב־18 בנובמבר במונז'ואיק.

נבחרת קטלוניה (IMAGO)נבחרת קטלוניה (IMAGO)

כמו כן, פלורנטינו פרס התקשר לפדריקו ואלוורדה וחיזק אותו עד דמעות ברגעים קשים, בצל השמועות על סירובו לכאורה לשחק במפגש מול קייראט באמצע השבוע.

פדריקו ואלוורדה (IMAGO)פדריקו ואלוורדה (IMAGO)

ביורוליג, ז'לגיריס קובנה הפתיעה את מונאקו עם 84:89, ולנסיה חילצה ניצחון דרמטי מול וילרבאן, ופנרבחצ'ה האלופה פתחה בסערה עם 77:96 על פאריס

שחקני פנרבחצשחקני פנרבחצ'ה (IMAGO)

במהלך היום התקיימה גם ישיבה של פיפ"א, שם הנושא של הרחקת ישראל כלל לא עלה על הפרק כפי שפורסם ב”שיחת היום” ב-ONE, והנשיא ג'אני אינפנטינו רק שלח מסר מפייס של אחדות.  

טראמפ ואינפנטינו (IMAGO)טראמפ ואינפנטינו (IMAGO)
