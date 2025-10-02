יום שבת, 04.10.2025 שעה 19:32
ליגה צרפתית 25-26
154-126פאריס סן-ז'רמן1
153-86ליון2
125-126מארסיי3
1210-146מונאקו4
127-96שטרסבורג5
109-136ליל6
105-86לאנס7
1013-127פ.צ. פאריס8
98-76ראן9
711-116ברסט10
711-96טולוז11
710-76ניס12
716-97לוריין13
68-46אוקזר14
58-66לה האבר15
57-56נאנט16
56-36אנז'ה17
213-56מץ18

"תראו במגרש": התגובה של ויטיניה לימאל ופדרי

שחקני ברצלונה חיממו לפני המפגש, הקשר במסע"ת ומספר 10 בסטורי, כוכב פ.ס.ז' לא נשאר חייב: "קורה שיש הצהרות לפני משחקים, זה לא מזיז לנו, ניצחנו"

|
ויטיניה ולאמין ימאל (IMAGO)
ויטיניה ולאמין ימאל (IMAGO)

פאריס סן ז’רמן רשמה ניצחון יוקרתי 1:2 על ברצלונה באצטדיון מונז’ואיק במסגרת המחזור השני בליגת האלופות, במשחק שקדמו לו לא מעט דיבורים מצד הקטלונים. פדרי הצהיר במסיבת העיתונאים: "פאריס כבר הראתה בעונה שעברה מה היא שווה, אבל אנחנו מרגישים שאנחנו הקבוצה הטובה ביותר". לאמין ימאל העלה לרשתות החברתיות סרטון עם קטע מוטיבציה מתוך הסרט עורך דין של השטן, בצירוף הכיתוב: "אני חזרתי וגם המשימה חזרה".

אחרי שריקת הסיום, שחקני פ.ס.ז' לא נשארו חייבים. גונסאלו ראמוס, שכבש את שער הניצחון בדקה ה־90, שלח עקיצה ישירה: "אנחנו אלופי אירופה, אין לי מה להוסיף. אם אתה באמת הכי טוב, תראה את זה במגרש, לא בדיבורים".

גם ויטיניה, שהיה אחד מהמצטיינים בקישור של לואיס אנריקה, הגיב בחריפות: "זה קורה לפעמים, יש הצהרות לפני משחקים, זה חלק מהכדורגל. אבל בינינו, זה לא מזיז לנו. לא אכפת לנו. רצינו לשחק, שיחקנו, ניצחנו, וזה מה שחשוב".

הסטורי של לאמין ימאל לפני המשחק (צילום מסך)הסטורי של לאמין ימאל לפני המשחק (צילום מסך)

הקשר הפורטוגלי הוסיף דברי הערכה לחוזק הקבוצתי של קבוצתו: "זה מדהים, אני גאה בקבוצה הזאת. חסרו לנו חמישה שחקני הרכב, היו צעירים שעלו, אחרים שנכנסו כמחליפים ונתנו הכל. חזרנו מפיגור מול אחת הקבוצות הטובות באירופה, בחוץ, והצלחנו להפוך את המשחק במחצית השנייה. זה מסר ענק לאירופה כולה".

ימאל, שנראה נחוש לפני המשחק ופרסם את הסרטון המדובר, מיהר למחוק את הסטורי לאחר ההפסד. בסופו של ערב טעון, המסר של פ.ס.ז’ היה חד וברור: פחות דיבורים, יותר מעשים. אלופת אירופה הוכיחה שגם עם סגל חסר ובלחץ חוץ, היא יודעת לעמוד מול הגדולות ולשלוח איתות ברור למתחרות: מי שרוצה להיות "הטובה ביותר", חייב להוכיח את זה קודם כל על כר הדשא.

ויטיניה ולאמין ימאל (IMAGO)ויטיניה ולאמין ימאל (IMAGO)
