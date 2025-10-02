דונצ'יץ' נתפס אוסף הזמנה ממסעדת המבורגרים

לוקה דונצ’יץ’ פתח את הקיץ עם מהפך פיזי מסחרר, אחרי שנים של ביקורות על משקל עודף וחוסר כושר, כוכב הסלובני הפתיע את עולם ה־NBA כשהפך לדוגמן כושר של ממש, ואף כיכב על שער מגזין Men’s Health. התמונות החדשות שיתקו את כל המבקרים: גוף חטוב, מוכן לעונה החדשה, וכזה ששידר מסר ברור, זה לא אותו לוקה של פעם.

האוהדים התלהבו, גם לוס אנג’לס לייקרס לא הסתירה את ההתרגשות, ופתאום דונצ’יץ’ הפך שוב לשיחת היום. אלא שאז הגיעה התפנית: ימים ספורים אחרי פתיחת מחנה האימונים, דונצ’יץ’ נצפה במכוניתו כשהוא אוסף הזמנה מרשת המזון המהיר In-N-Out Burger. הסרטון שהודלף הפך ויראלי, והחזיר את הדיון על ההרגלים הישנים של הסלובני.

הרשת, כצפוי, התפוצצה. חלק מהאוהדים לא ריחמו: “הוא עוד רגע חוזר להשמין”, צחק אחד. אחר הוסיף בציניות: “עשה סיבוב עולמי לשכנע אותנו שהוא רזה, ואז נתפס עם המבורגר”. אך היו גם מי שהגנו: “הוא רק בא בשביל החסה, תרגיעו”, הגיב אחד מהם. נראה שגם כשהגוף השתנה, הוויכוח סביבו נשאר אותו דבר.

לוקה דונצ'יץ' (IMAGO)

בכל זאת, צריך להזכיר שלוקה היה כוח בלתי ניתן לעצירה גם בתקופות בהן ספג ביקורת על מבנה גופו. מספרים או תמונות בצד, במגרש הוא תמיד סיפק את הסחורה, קלאץ’, יצירתי, ובלתי ניתן לחיקוי. דווקא עכשיו, כשהוא בכושר הטוב בקריירה, האוהדים מצפים לראות איך השדרוג הפיזי ישפיע על משחקו לאורך עונה שלמה.

במסיבת עיתונאים השבוע נשמע דונצ’יץ’ רגוע יותר ובטוח: “אני מתעייף הרבה פחות. אולי אני קצת מהיר יותר בגלל זה. באירופה משחקים 40 דקות, ב־NBA זה 48, ובגלל הצפיפות של הליגה העייפות היא הבעיה הגדולה ביותר. כרגע אני מתמודד עם זה טוב יותר”. דבריו נתנו תחושה של נחישות, שהוא לא מתכוון לחזור לאחור.

ההופעות ביורובאסקט 2025, שם הצטיין במדי סלובניה, כבר הוכיחו שהגרסה החדשה של לוקה היא לא רק שיווקית אלא גם מקצועית. עכשיו, עם משחק ההכנה הראשון מול פיניקס ביום שישי, השאלה הגדולה היא האם דונצ’יץ’ ישמור על הקו החדש או שימשיך לעורר כותרות גם מחוץ לפרקט. דבר אחד בטוח, הסיפור הזה רק מתחיל.