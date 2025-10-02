ארסנל פייבוריטית לזכות באלופות, פ.ס.ז' אחריה

מחשב העל של אופטה עדכן לאחר המחזור השני בליגת האלופות את תחזיותיו לגבי הפייבוריטיות לזכייה, והמספרים מצביעים על שינויי מומנטום מעניינים בצמרת המועמדות.

במקום הראשון ניצבת כעת ארסנל, עם סיכוי של יותר מ־89% להעפיל לשמינית הגמר ו־18% להניף את הגביע – הנתון הגבוה ביותר כרגע. התותחנים נתפסים כפייבוריטים הברורים, עם כמעט 50% סיכוי להגיע עד חצי הגמר וכ־32% להגיע לגמר.

מיד אחרי הלונדונים, פאריס סן ז’רמן ממשיכה לבסס את עצמה ככוח אירופי גדול. לצרפתים יש כמעט 80% סיכוי לעלות לשמינית, 43% להגיע לחצי הגמר ו־14% לזכות. ניצחון החוץ בברצלונה חיזק את המעמד של הקבוצה של לואיס אנריקה כפייבוריטית שנייה.

שחקני פ.ס.ז' חוגגים (IMAGO)

באיירן מינכן מדורגת שלישית עם 69% סיכוי לשמינית, 34% לחצי גמר ו־9.5% לזכייה. אחריה ריאל מדריד, שבשל ההפסד בדרבי ופתיחת עונה פחות יציבה מקבלת 62% בלבד לשמינית ו־5% בלבד להניף את הגביע. מנצ’סטר סיטי, למרות שטרם הפסידה, סובלת מירידה קלה בתחזיות, 61% לשמינית, 18% לחצי הגמר ופחות מ־10% לזכייה.

ליברפול מציבה את עצמה גם כן גבוה, עם כמעט 59% סיכוי להעפיל, 42% סיכוי לחצי הגמר ו־15% לזכייה. אינטר וברצלונה מקובעות באזור דומה, מעל 54% לשמינית, סביב 20–30% לחצי הגמר וסיכוי נמוך מ־9% להניף את הגביע.

קבוצות כמו צ’לסי (37% בלבד לשמינית, 3.5% לזכייה) ודורטמונד (32% לשמינית, 1.9% לזכייה) נמצאות במעמד פחות יציב, אך עדיין במאבק. גם טוטנהאם, נאפולי וניוקאסל נמצאות סביב 28–29% לשמינית ו־1–3% בלבד לאליפות אירופה.

דורטמונד (IMAGO)

ממש מתחת לקו העליון של הצמרת אפשר למצוא את אטאלנטה ואתלטיקו מדריד, עם נתונים דומים, 67% לשמינית, אך פחות מ־1.2% סיכוי לזכייה. יובנטוס מסתפקת ב־11% סיכוי בלבד להגיע לשמינית ופחות מ־0.7% להניף את הגביע.

הסיפור המפתיע ביותר שייך לקרבאח האזרית, שנחשבת לסינדרלה הגדולה של שלב הליגה עד כה: עם סיכוי של 68% להגיע לשלבי הנוקאאוט, נתון מרשים מאוד, אבל כמעט אפס סיכוי ללכת עד הסוף (0% לזכייה לפי המחשב).

במילים אחרות, המודל של אופטה רואה בארסנל ובפאריס את המועמדות העיקריות לאליפות, עם באיירן, ריאל, סיטי וליברפול בצמרת השנייה. אבל כמו בכל עונה בליגת האלופות, גם תחזיות מתמטיות לא יכולות לצפות את כל ההפתעות שמחכות בהמשך.