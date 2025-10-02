יום שבת, 04.10.2025 שעה 20:42
62-82באיירן מינכן1
61-72ריאל מדריד2
61-62פאריס סן-ז'רמן3
60-52אינטר4
60-42ארסנל5
62-52קרבאח אגדם6
45-82בורוסיה דורטמונד7
42-42מנצ'סטר סיטי8
42-32טוטנהאם9
34-72אתלטיקו מדריד10
32-52ניוקאסל11
32-52מארסיי12
33-52קלאב ברוז'13
33-52ספורטינג ליסבון14
36-62איינטרכט פרנקפורט15
33-32ברצלונה16
33-32ליברפול17
33-22צ'לסי18
33-22נאפולי19
35-32אוניון סט. ז'ילואז20
35-22גלאטסראיי21
35-22אטאלנטה22
26-62יובנטוס23
24-42בודה גלימט24
23-32באייר לברקוזן25
13-22ויאריאל26
14-22פ.ס.וו. איינדהובן27
14-22פ.צ. קופנהאגן28
12-02אולימפיאקוס29
16-32מונאקו30
15-22סלביה פראג31
15-12פאפוס32
04-22בנפיקה ליסבון33
06-12אתלטיק בילבאו34
06-02אייאקס35
09-12קייראט36

ארסנל פייבוריטית לזכות באלופות, פ.ס.ז' אחריה

במחשב העל של אופטה עדכנו את ההסתברויות לאחר המחזור ה-2 במפעל, לארטטה סיכוי של 18% להניף, 5% לריאל מדריד וכמה לברצלונה? וגם: הסיכויים לשמינית

|
ברקולה ואודגור (IMAGO)
ברקולה ואודגור (IMAGO)

מחשב העל של אופטה עדכן לאחר המחזור השני בליגת האלופות את תחזיותיו לגבי הפייבוריטיות לזכייה, והמספרים מצביעים על שינויי מומנטום מעניינים בצמרת המועמדות.

במקום הראשון ניצבת כעת ארסנל, עם סיכוי של יותר מ־89% להעפיל לשמינית הגמר ו־18% להניף את הגביע – הנתון הגבוה ביותר כרגע. התותחנים נתפסים כפייבוריטים הברורים, עם כמעט 50% סיכוי להגיע עד חצי הגמר וכ־32% להגיע לגמר.

מיד אחרי הלונדונים, פאריס סן ז’רמן ממשיכה לבסס את עצמה ככוח אירופי גדול. לצרפתים יש כמעט 80% סיכוי לעלות לשמינית, 43% להגיע לחצי הגמר ו־14% לזכות. ניצחון החוץ בברצלונה חיזק את המעמד של הקבוצה של לואיס אנריקה כפייבוריטית שנייה.

שחקני פ.ס.זשחקני פ.ס.ז' חוגגים (IMAGO)

באיירן מינכן מדורגת שלישית עם 69% סיכוי לשמינית, 34% לחצי גמר ו־9.5% לזכייה. אחריה ריאל מדריד, שבשל ההפסד בדרבי ופתיחת עונה פחות יציבה מקבלת 62% בלבד לשמינית ו־5% בלבד להניף את הגביע. מנצ’סטר סיטי, למרות שטרם הפסידה, סובלת מירידה קלה בתחזיות, 61% לשמינית, 18% לחצי הגמר ופחות מ־10% לזכייה.

ליברפול מציבה את עצמה גם כן גבוה, עם כמעט 59% סיכוי להעפיל, 42% סיכוי לחצי הגמר ו־15% לזכייה. אינטר וברצלונה מקובעות באזור דומה, מעל 54% לשמינית, סביב 20–30% לחצי הגמר וסיכוי נמוך מ־9% להניף את הגביע.

קבוצות כמו צ’לסי (37% בלבד לשמינית, 3.5% לזכייה) ודורטמונד (32% לשמינית, 1.9% לזכייה) נמצאות במעמד פחות יציב, אך עדיין במאבק. גם טוטנהאם, נאפולי וניוקאסל נמצאות סביב 28–29% לשמינית ו־1–3% בלבד לאליפות אירופה.

דורטמונד (IMAGO)דורטמונד (IMAGO)

ממש מתחת לקו העליון של הצמרת אפשר למצוא את אטאלנטה ואתלטיקו מדריד, עם נתונים דומים, 67% לשמינית, אך פחות מ־1.2% סיכוי לזכייה. יובנטוס מסתפקת ב־11% סיכוי בלבד להגיע לשמינית ופחות מ־0.7% להניף את הגביע.

הסיפור המפתיע ביותר שייך לקרבאח האזרית, שנחשבת לסינדרלה הגדולה של שלב הליגה עד כה: עם סיכוי של 68% להגיע לשלבי הנוקאאוט, נתון מרשים מאוד, אבל כמעט אפס סיכוי ללכת עד הסוף (0% לזכייה לפי המחשב).

במילים אחרות, המודל של אופטה רואה בארסנל ובפאריס את המועמדות העיקריות לאליפות, עם באיירן, ריאל, סיטי וליברפול בצמרת השנייה. אבל כמו בכל עונה בליגת האלופות, גם תחזיות מתמטיות לא יכולות לצפות את כל ההפתעות שמחכות בהמשך.

שחקני קרבאח (IMAGO)שחקני קרבאח (IMAGO)
/* LAST / NEXT ROUNDs */