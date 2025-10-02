יום שישי, 03.10.2025 שעה 11:11
ליגה גרמנית 25-26
153-225באיירן מינכן1
133-115בורוסיה דורטמונד2
127-75לייפציג3
913-175איינטרכט פרנקפורט4
96-75שטוטגרט5
88-105באייר לברקוזן6
79-105פ.צ. קלן7
79-95פרייבורג8
78-85סט. פאולי9
711-95הופנהיים10
711-85אוניון ברלין11
57-75וולפסבורג12
58-25המבורג13
46-55מיינץ14
414-85ורדר ברמן15
312-85אוגסבורג16
310-45היידנהיים17
212-55בורוסיה מנשנגלדבאך18

תומאס מולר הפך לכדורגלן הגרמני המעוטר אי פעם

הקשר הוותיק עבר את טוני קרוס עם 35 תארים, ואף בישל והבקיע שער 300 בקריירה כשזכה באליפות קנדה עם ונקובר ווייטקאפס במשחק שהסתיים בניצחון 2:4

|
תומאס מולר (IMAGO)
תומאס מולר (IMAGO)

תומאס מולר רשם הלילה היסטוריה והפך לשחקן הגרמני המעוטר בכל הזמנים, לאחר שזכה בתואר מספר 35 בקריירה, אליפות קנדה עם ונקובר ווייטקפס. הקשר בן ה־36 לא הסתפק בהרמת הגביע, אלא גם חתם את הערב עם שער ובישול בגמר, שנגמר בניצחון 2:4 על ונקובר FC. בכך השלים מולר גם אבן דרך אישית נוספת, שער מספר 300 בקריירה שלו, במדי מועדונים ונבחרת גרמניה.

המשחק נפתח בסערה של מולר וחבריו. כבר בדקה החמישית בישל הגרמני לאלי אחמד, שכבש את הראשון. חמש דקות אחר כך דאג מולר בעצמו להכפיל את היתרון, כשניגש לבעוט פנדל ודייק לרשת, רגע שהקפיץ את הקהל המקומי, וגם סימן את שערו ה־300 בקריירה. בכך לא רק קבע יתרון כפול, אלא גם השאיר חותם אישי בהיסטוריה של הכדורגל הגרמני, כשהוא חולף על פני טוני קרוס כמעוטר מכולם.

למרות שוונקובר FC חזרה לעניינים עם שער מצמק, מולר המשיך להיות הלב הפועם של הווייטקפס. הניסיון, התנועה והנוכחות שלו השפיעו על הקצב, ונתנו לשחקני הקנדים את הביטחון ליזום ולהחזיק בכדור. אחמד השלים צמד, ומאוחר יותר גם הקפטן ראיין גולד חזר מפציעה ארוכה, עלה מהספסל וכבש. מולר, שיצא בדקה ה־79 לקול תשואות 18 אלף האוהדים, זכה בסטנדינג אוביישן מהקהל.

תומאס מולר (IMAGO)תומאס מולר (IMAGO)

המשמעות של התואר הזה גדולה לא רק עבור מולר אלא גם עבור המועדון. זו זכייה רביעית ברציפות של הווייטקפס בתואר הקנדי, הישג שרק טורונטו FC רשמה בעבר. מעבר לכך, התואר מבטיח למועדון מקום בגביע הקונקאקא”ף 2026, שם כבר הגיע עד לגמר בשנה החולפת. מולר, שמצטרף למסורת ההצלחות של הקבוצה, מביא עמו גם את האיכות וגם את המעמד שדוחפים את המועדון קדימה.

הקריירה הארוכה של מולר נמתחת על פני יותר מעשור וחצי בבאיירן מינכן, שם זכה בליגת האלופות פעמיים ובאליפויות גרמניה בלי הפסקה. המעבר שלו ל־MLS היה מפתיע, אך בגמר הזה הוא הראה עד כמה הוא יודע להתאים את עצמו לכל במה. השער והבישול מול ונקובר FC מוכיחים שגם רחוק מהבונדסליגה, מולר נותר שחקן קלאץ' שמכריע משחקים.

האוהדים הקנדים זכו לאירוע היסטורי, לא רק זכייה רביעית של קבוצתם, אלא גם ערב שבו אחד מהגדולים בדורו חקק את שמו בהיסטוריה של הכדורגל. תומאס מולר, האיש שזכה בכל תואר אפשרי עם באיירן ובמונדיאל עם נבחרת גרמניה, הוסיף עוד גביע לארון המפואר שלו, והפך רשמית לשחקן הגרמני המעוטר בכל הזמנים.

