הפועל חיפה הקפיאה פעילות עד להודעה חדשה

בצל המלחמה שפרצה בעקבות התקיפה הישראלית-אמריקאית באיראן וההחלטה לדחות את משחקי הכדורגל בישראל, גם המועדונים עצמם מתאימים את פעילותם למצב החירום ומוציאים הודעות לאוהדים ולשחקנים.

בבית"ר ירושלים עדכנו: "שבת שלום, שחקני הקבוצה שהו בבית מלון יחד, ולאחר האזעקה התכנסו לשיחה בה הוסבר להם המצב הביטחוני ושוחררו לביתם. נעדכן לו״ז בהמשך. שמרו על עצמכם. אוהדים יקרים, רצינו להיפגש היום, אבל כרגע כולנו מתפללים לצלחת כוחות הביטחון. עם ישראל חי".

הפועל חיפה הקפיאה פעילות

גם בהפועל חיפה החליטו להקפיא את כל פעילות המועדון עד להודעה חדשה. מנכ"ל המועדון, איתי רק, העביר מסר לעובדים ולשחקנים בקבוצות הוואטסאפ: "בוקר טוב לכולם, על רקע תחילת המערכה הישראלית–אמריקאית מול איראן, אנו מבקשים מכל עובדי המועדון והשחקנים לגלות אחריות אישית ולשמור בראש ובראשונה על עצמכם ועל בני משפחותיכם. אנו נהיה בקשר בימים הקרובים ונעדכן בהתאם להתפתחויות". עוד הובהר כי המועדון זמין עבור אנשי הצוות והשחקנים 24/7 לכל צורך שעולה.

בעולם הכדורגל הישראלי מבינים כי בשלב זה הבטיחות קודמת לכל, והקבוצות נערכות להמשך בהתאם להנחיות פיקוד העורף ולהתפתחויות הביטחוניות בימים הקרובים.