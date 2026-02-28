יום שבת, 28.02.2026 שעה 09:21
כדורגל ישראלי  >> ליגת העל Winner
ליגת העל Winner 25-26
5523-5424הפועל ב"ש1
5127-5624בית"ר ירושלים2
4628-5024מכבי ת"א3
4526-4424הפועל ת"א4
3925-4624מכבי חיפה5
3535-4024הפועל פ"ת6
3153-4224מכבי נתניה7
2933-2524בני סכנין8
2649-3024עירוני טבריה9
2442-3424עירוני ק"ש10
2440-3024הפועל חיפה11
2347-3024מ.ס אשדוד12
2035-2224הפועל ירושלים13
1157-1724מכבי בני ריינה14

הפועל חיפה הקפיאה פעילות עד להודעה חדשה

איתי רק הודיע לשחקנים: "נהיה בקשר בימים הקרובים, גלו אחריות". האזעקה תפסה את בית"ר במלון, השחקנים שוחררו לביתם. כל העדכונים בכדורגל הישראלי

|
שחקני הפועל חיפה (מרטין גוטדאמק)
שחקני הפועל חיפה (מרטין גוטדאמק)

בצל המלחמה שפרצה בעקבות התקיפה הישראלית-אמריקאית באיראן וההחלטה לדחות את משחקי הכדורגל בישראל, גם המועדונים עצמם מתאימים את פעילותם למצב החירום ומוציאים הודעות לאוהדים ולשחקנים.

בבית"ר ירושלים עדכנו: "שבת שלום, שחקני הקבוצה שהו בבית מלון יחד, ולאחר האזעקה התכנסו לשיחה בה הוסבר להם המצב הביטחוני ושוחררו לביתם. נעדכן לו״ז בהמשך. שמרו על עצמכם. אוהדים יקרים, רצינו להיפגש היום, אבל כרגע כולנו מתפללים לצלחת כוחות הביטחון. עם ישראל חי".

הפועל חיפה הקפיאה פעילות

גם בהפועל חיפה החליטו להקפיא את כל פעילות המועדון עד להודעה חדשה. מנכ"ל המועדון, איתי רק, העביר מסר לעובדים ולשחקנים בקבוצות הוואטסאפ: "בוקר טוב לכולם, על רקע תחילת המערכה הישראלית–אמריקאית מול איראן, אנו מבקשים מכל עובדי המועדון והשחקנים לגלות אחריות אישית ולשמור בראש ובראשונה על עצמכם ועל בני משפחותיכם. אנו נהיה בקשר בימים הקרובים ונעדכן בהתאם להתפתחויות". עוד הובהר כי המועדון זמין עבור אנשי הצוות והשחקנים 24/7 לכל צורך שעולה.

בעולם הכדורגל הישראלי מבינים כי בשלב זה הבטיחות קודמת לכל, והקבוצות נערכות להמשך בהתאם להנחיות פיקוד העורף ולהתפתחויות הביטחוניות בימים הקרובים.

