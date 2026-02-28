יום שבת, 28.02.2026 שעה 11:17
כדורסל עולמי  >> מוקדמות מונדובאסקט - אירופה
מוקדמות מונדובאסקט - אירופה 24-25
260-1001קרואטיה1
264-911יוון2
271-931טורקיה3
262-831פורטוגל4
269-891גרמניה5
280-971צ'כיה6
263-791צרפת7
279-921אוקראינה8
278-901פולין9
264-741ספרד 10
278-861הולנד11
282-891הונגריה12
276-811איסלנד13
286-901סרביה14
293-941אסטוניה15
288-891ליטא16
194-931סלובניה17
189-881בריטניה18
190-861שוויץ19
181-761איטליה 20
189-821פינלנד21
186-781לטביה22
174-641דנמרק23
190-781אוסטריה24
192-791גאורגיה25
179-631בלגיה26
197-801שבדיה27
189-691ישראל28
183-621מונטנגרו29
193-711בוסניה30
191-641רומניה31
1100-601קפריסין32

4 שחקני הנבחרת היו בדרך לארץ, ונחתו בקפריסין

המטוס בו שהו ים מדר, בר טימור, עוז בלייזר וקאדין קרינגטון לא קיבל אישור נחיתה ושב לקפריסין. המשחק נגד הקפריסאים מחר צפוי להתקיים כמתוכנן

|
ים מדר (IMAGO)
ים מדר (IMAGO)

ברקע המלחמה והמתיחות הביטחונית, נבחרת ישראל בכדורסל מתמודדת עם מציאות מורכבת גם מחוץ לפרקט. ארבעה משחקני הנבחרת, ים מדר, בר טימור, עוז בלייזר וקאדין קרינגטון, היו בדרכם חזרה ארצה, אך המטוס שבו טסו לא קיבל אישור נחיתה בישראל ונאלץ לשוב לקפריסין.

האירוע התרחש בזמן שהשחקנים כבר היו באוויר, אך בשל המצב הביטחוני לא התאפשרה נחיתתם. בעקבות זאת, שבו לקפריסין והם ממתינים להתפתחויות ולהנחיות נוספות בנוגע לאפשרות חזרה לישראל.

חזרת הנבחרת לארץ תיבחן בהמשך

עוז בלייזר קיבל אתמול אישור לשוב לארץ בשל המצב הביטחוני, בעוד קאדין קרינגטון קיבל אישור לחזור על מנת לשהות לצד אשתו, שנמצאת בחודש התשיעי להריונה. ההחלטות התקבלו על רקע הנסיבות האישיות והמצב הרגיש.

בשלב זה, המשחק מחר (ראשון) מול נבחרת קפריסין צפוי להתקיים כמתוכנן. לאחריו תיבחן מחדש אפשרות חזרתה של הנבחרת לישראל, בהתאם למצב הביטחוני ולהנחיות הרלוונטיות.

בהתאם להנחיות פיקוד העורף, איגוד הכדורסל בישראל הודיע על דחיית כלל המשחקים והאירועים שתוכננו להיערך ביומיים הקרובים, זאת נוכח המצב הביטחוני. האיגוד מקיים הערכות מצב שוטפות ויעדכן בהקדם באשר למועדים חלופיים ולמתווה המשך הפעילות, בהתאם להתפתחויות ולהנחיות שיינתנו.

