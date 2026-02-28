חלק מהזרים של מכבי ת"א ביקשו סיוע כדי לעזוב

חלק מהזרים של מכבי תל אביב בכדורגל פנו למועדון החל משעות הבוקר, עם הישמע האזעקה הראשונה וההכרזה על כך שנפתח מבצע צבאי משותף לישראל ולארצות הברית מול איראן, וביקשו לעזוב את ישראל. חלק מהזרים במועדון של מיץ' גולדהאר, החל מההנהלה ועד לצוות והשחקנים, נמצאים כאן עם המשפחות שלהם ועל כן חלקם ביקשו לעזוב.

“מחכים להסבר מהמועדון, מצב מחורבן”

אחד השחקנים שיתף את חבריו ואמר: "שדה התעופה פה נסגר, אנחנו מחכים למועדון שיסביר לנו כיצד אפשר לצאת וממתינים לעדכונים מהם. המשפחה פה והם לא רוצים להישאר, זה מצב מחורבן". במכבי ת"א כבר מורגלים בהוצאת הזרים מהארץ בעת מלחמות, אם כי בפעם הקודמת שהתנהלה מלחמת 12 הימים מול איראן, הטיימינג היה בעת פגרה ולמעשה לא היה צורך לפנות אף אחד.

במקביל, במנהלת הליגה בכדורסל כן הצליחו למצוא פתרון לשחקנים הזרים בקבוצות השונות, כך שסביר להניח שגם בכדורגל יצליחו למצוא פתרונות דומים כדי לאפשר את עזיבת אותם זרים שירצו לעשות זאת.