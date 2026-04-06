אז מהו הרכב החשמלי המהיר ביותר בעולם היום?

המרוץ לרכב החשמלי המהיר בעולם כבר מזמן אינו מתמקד רק בטווח נסיעה או יעילות אנרגטית, אלא בעיקר בביצועים קיצוניים – ובמיוחד בתאוצה מ-0 ל-100 קמ"ש. היכולת של מנועים חשמליים לספק מומנט מיידי הפכה את הזינוק מעמידה לאחד המדדים המרכזיים להשוואה, וכיום ישנם דגמים שמגיעים לרמות שבעבר היו שמורות להיפרקארים נדירים בלבד.

את הרשימה הזו נפתח דווקא עם הדגם האיטי ביותר מבין החמישה – Tesla Model S Plaid. למרות שמדובר רק בתחילת המצעד, הוא עדיין מציג נתון מדהים של כ-2.1 שניות מ-0 ל-100 קמ"ש. שלושה מנועים חשמליים והספק של מעל 1,000 כוחות סוס מאפשרים לסדאן הגדולה והנוחה הזו להציע ביצועים שבמכוניות בנזין היו שמורים למכוניות על בלבד.

מעליו ממוקמת Lucid Air Sapphire, שמצליחה לשפר עוד קצת את הנתון עם כ-2.0 שניות ל-100 קמ"ש. גם כאן מדובר בסדאן יוקרתית עם שלושה מנועים והספק של כ-1,200 כוחות סוס, שמצליחה לשלב בין ביצועים קיצוניים לנוחות נסיעה יומיומית ברמה גבוהה במיוחד.

Lucid Air Sapphire (מתוך האתר הרשמי)

ככל שמתקדמים ברשימה, נכנסים לעולם של היפרקארים. Tesla Roadster, שטרם הושק באופן מלא, מבטיח נתון של כ-1.9 שניות מ-0 ל-100 קמ"ש. אם הנתונים הללו אכן יתממשו, הוא יהפוך לאחד מהרכבים המהירים ביותר שניתן יהיה לנהוג בהם בכביש ציבורי, עם שילוב בין טכנולוגיה מתקדמת לביצועים יוצאי דופן.

Tesla Roadster (מתוך האתר הרשמי)

מקום אחד לפני הפסגה נמצא Pininfarina Battista, עם תאוצה של כ-1.86 שניות ל-100 קמ"ש. מדובר בהיפרקאר חשמלית עם כ-1,900 כוחות סוס, שמביאה איתה גם עיצוב איטלקי מוקפד וגם מערכת הנעה מתקדמת במיוחד שמאפשרת שליטה מדויקת בכוח בכל אחד מהגלגלים.

Pininfarina Battista (מתוך האתר הרשמי)

המשותף לכל הדגמים הללו הוא השימוש במערכות הנעה מתקדמות במיוחד, עם שליטה אלקטרונית מדויקת שמנצלת כל שבריר שנייה בזינוק. ללא תיבת הילוכים מסורתית וללא השהיה, הכוח מועבר כמעט באופן מיידי לכביש, מה שמאפשר להגיע לזמנים שבעבר נחשבו בלתי אפשריים.

עם זאת, הביצועים האלו אינם מגיעים ללא מחיר. סוללות גדולות, מערכות קירור מורכבות ומשקל גבוה הם חלק בלתי נפרד מהמשוואה, ולעיתים התאוצה המקסימלית זמינה רק בתנאים מסוימים. למרות זאת, היצרניות ממשיכות לדחוף את הגבולות קדימה.

Rimac Nevera (מתוך האתר הרשמי)

כעת הגענו לראש הרשימה, שם ניצבת Rimac Nevera, שמאיצה מ-0 ל-100 קמ"ש בכ-1.85 שניות בלבד. עם ארבעה מנועים והספק של כ-1,914 כוחות סוס, היא לא רק המהירה ביותר ברשימה – אלא גם אחת המכוניות הקיצוניות ביותר שיוצרו אי פעם, ומייצגת בצורה מושלמת את העתיד של עולם הרכב החשמלי.

הכותב שי לב שימש בעבר כעורך הראשי של אתר ONE ובימים אלו עורך את מדור האזור המוטורי באתר.

