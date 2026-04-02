מתאמני מסה? אל תזלזלו בשעות השינה שלכם

שינה היא אחד הגורמים המרכזיים בתהליך היפרטרופיה, כלומר הגדלת מסת השריר, והיא משפיעה באופן ישיר על היכולת של הגוף להתאושש ולהיבנות לאחר אימון התנגדות. במהלך אימוני כוח נוצרים מיקרו-קרעים בסיבי השריר, וההתאוששות מהם היא שמובילה לגדילה. ללא שינה מספקת, תהליך התיקון הזה נפגע באופן משמעותי.

במהלך השינה, ובעיקר בשלבי השינה העמוקה, הגוף מגביר את הפרשת הורמון הגדילה (GH), שהוא אחד ההורמונים המרכזיים האחראים על בניית רקמות שריר. מחקרים מראים כי רמות הורמון זה גבוהות במיוחד בלילה, ולכן קיצור משך השינה עלול להפחית את ההשפעה האנאבולית (בניית השריר) של האימון.

בנוסף להורמון הגדילה, השינה משפיעה גם על רמות הטסטוסטרון, הורמון נוסף החשוב להיפרטרופיה. נמצא כי מחסור בשינה גורם לירידה ברמות הטסטוסטרון בגברים, מה שעלול לפגוע ביכולת לבנות שריר לאורך זמן. אגב, אפילו מספר לילות של שינה קצרה יכולים להשפיע על האיזון ההורמונלי.

שינה לא מספקת מעלה את רמות הקורטיזול, הורמון סטרס בעל השפעה קטבולית (מפרקת שריר). קורטיזול גבוה לאורך זמן עלול להוביל לפירוק שריר ולהפחתה ביכולת ההתאוששות. כלומר, גם אם האימון עצמו מבוצע בצורה מיטבית, חוסר שינה עלול לנטרל חלק מהתועלת שלו.

מעבר להיבט ההורמונלי, השינה חיונית גם לתהליכי התאוששות של מערכת העצבים המרכזית. אימוני כוח כבדים מעמיסים לא רק על השרירים אלא גם על המערכת העצבית, ושינה איכותית מאפשרת שחזור של יכולת הגיוס של יחידות מוטוריות, מה שמשפיע ישירות על הביצועים באימון הבא.

מחקרים הראו כי מתאמנים שישנים פחות משש שעות בלילה מציגים ירידה בכוח, סבולת ויכולת ביצוע כללית, לעומת מתאמנים שישנים שבע עד תשע שעות. ירידה זו בביצועים מצטברת לאורך זמן ופוגעת בהתקדמות בתוכנית האימונים.

השינה משפיעה גם על ויסות התיאבון והמטבוליזם דרך הורמונים כמו לפטין וגרלין. חוסר שינה עלול להוביל לעלייה בתחושת הרעב ולבחירות תזונתיות פחות מיטביות, מה שמקשה על שמירה על מאזן קלורי ותזונתי מתאים לבניית שריר.

בנוסף, במהלך השינה מתבצעת סינתזת חלבון שרירית ברמה מוגברת, במיוחד כאשר הגוף מקבל אספקה מספקת של חלבון במהלך היום. זהו תהליך קריטי להיפרטרופיה, והשינה מהווה חלון זמן שבו הגוף מנצל את חומרי הגלם שנצרכו לצורך בנייה ותיקון.

לסיכום התמונה הפיזיולוגית, שינה של שבע עד תשע שעות בלילה נחשבת לטווח האופטימלי עבור רוב המתאמנים המעוניינים בהיפרטרופיה. שילוב של אימון נכון, תזונה מתאימה ושינה איכותית הוא תנאי הכרחי להשגת תוצאות לאורך זמן, כאשר כל אחד מהמרכיבים משפיע ישירות על האחרים.

שימו לב – כל האמור בכתבה זו הנו להעשרה בלבד. בטרם אתם בוחרים בתוכנית אימונים או בתזונה כזו או אחרת, עליכם להיוועץ בדמות מוסמכת שתתאים את האימון שלכם למצבכם הבריאותי ולכושרכם הנוכחי.

הכותב שי לב עורך את מדור בריאות וכושר באתר ONE מאז הושק ב-2013. מאמן כדורסל בהכשרתו, מדריך חדר כושר ומאמן TRX מוסמך.

