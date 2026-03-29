מדוע מהירות מופרזת הפכה ל-120 אלף אירו קנס?

איש עסקים פיני עשיר נקנס ב־120,000 אירו בגין נהיגה במהירות מופרזת לאחר שנתפס על ידי המשטרה נוהג במהירות של 59 קמ"ש, 29 קמ"ש מעל המותר, באזור עירוני במריהאמן, בארכיפלג אולנד.

לפי העיתון המקומי "Nya Åland" ביום שלישי, אנדרס ויקלף, מיליונר ובעלים של קבוצה הכוללת יותר מ־20 חברות, הודה בטעותו והכיר בפני כלי התקשורת האמור כי נהג "קצת מהר מדי", ולכן לא יערער על הקנס בבית המשפט וישלם אותו במלואו.

"השוטרים שאלו אותי אם אני רוצה לקחת את המקרה לבית המשפט, אבל למה שאעשה זאת? אם טעיתי, טעיתי, אז אני מקבל זאת, אין מה להוסיף. הם היו אנשים מנומסים ונחמדים, הם פשוט עשו את עבודתם", אמר ויקלף.

אגב, אילו היה חורג מהמגבלה בקילומטר אחד נוסף, קרי ב-30 קמ”ש, המיליונר היה מבצע עבירת תנועה חמורה מאוד, ולכן בנוסף לקנס של 120,000 אירו, רישיון הנהיגה שלו היה נשלל למספר חודשים.

אילוסטרציה בלבד (בינה מלאכותית)

הקנס הגבוה מוסבר על ידי החוק הפיני, אשר קובע מערכת קנסות פרופורציונלית להכנסות העבריין ומחושבת לפי הצהרת ההכנסות האחרונה הזמינה.

החוק רואה חריגה של יותר מ־20 קמ"ש מהמגבלה שנקבעה כעבירת מהירות חמורה ומעניש אותה במספר "ימי קנס" (הכנסה שנתית מחולקת במספר ימי העבודה בשנה) אשר גדל ככל שהעבירה חמורה יותר.

מסתבר שזו אינה הפעם הראשונה שויקלף, האיש העשיר ביותר באזור האוטונומי אולנד ואחד העשירים בפינלנד, נענש על הפרת חוקי התנועה. בשנת 2023 הוא ביצע עבירת תנועה חמורה מאוד ונענש בקנס של 121,000 אירו ושלילת רישיון הנהיגה שלו באופן זמני.

לפי התקשורת הפינית, ויקלף הוא עבריין חוזר, ולמרות הסכומים הגבוהים של הקנסות, במהלך שלוש עשרה השנים האחרונות שילם כמעט 400,000 אירו בקנסות תנועה.

הכותב שי לב שימש בעבר כעורך הראשי של אתר ONE ובימים אלו עורך את מדור האזור המוטורי באתר.

