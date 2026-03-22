מטורף: שיאומי מכרה 15,000 רכבי SU7 ב-34 דקות

רק לפני שנתיים, Xiaomi הייתה מזוהה כמעט לחלוטין עם סמארטפונים וגאדג'טים חכמים, אך מאז השקת Xiaomi SU7 החברה ביצעה קפיצה מרשימה אל עולם הרכב החשמלי והפכה לשחקן משמעותי בתחום. לאחר הצגת הדגם השני YU7, הגיע הזמן לעדכן את דגם הדגל, והתוצאה זוכה להצלחה גדולה כבר מהשלב הראשון.

מבחינה עיצובית, השינויים מתונים יחסית וה-SU7 שומר על המראה האווירודינמי שלו כסדאן גדולה באורך חמישה מטרים, רוחב של שני מטרים ובסיס גלגלים של שלושה מטרים. החזית עודכנה קלות עם פתח יניקת אוויר חדש בפגוש, ובחלק האחורי נוסף תא מטען חשמלי שניתן לפתוח בשמונה דרכים שונות, עם נפח של 105 ליטר. היצע הצבעים הורחב עם שלושה גוונים חדשים, לצד מגוון חישוקים הכולל שישה עיצובים בגדלים של 19, 20 ו-21 אינץ'.

בתא הנוסעים השינויים אינם דרמטיים אך מורגשים היטב. נוספו שתי סכמות צבעים חדשות שמרחיבות את אפשרויות העיצוב הפנימי, איכות החומרים שופרה, ותאורת אווירה מתקדמת מקיפה את הקבינה לאורך 3.6 מטרים. המושבים עברו שדרוג משמעותי, כאשר מושב הנהג מציע 18 כיווני כוונון, וגם הנוסעים מאחור נהנים מנוחות גבוהה יותר בזכות מקרר משופר. המסך המרכזי גדל ל-16.1 אינץ', וזכוכית אקוסטית חדשה מפחיתה רעשים ומשפרת את איכות הנסיעה.

XIAOMI SU7 (מתוך האתר הרשמי)

העדכון המשמעותי ביותר מגיע בתחום ההנעה, עם שילוב מנוע HyperEngine V6s Plus בכל הגרסאות. דגמי Standard ו-Pro מצוידים במנוע אחורי יחיד בהספק של 235 קילוואט שהם 315 כוחות סוס, בעוד גרסת Max כוללת שני מנועים עם הספק משולב של 508 קילוואט שהם 681 כוחות סוס. הביצועים בהתאם מרשימים מאוד, עם תאוצה מ-0 ל-100 קמ"ש בתוך 3.08 שניות ומהירות מרבית של 265 קמ"ש.

כל הגרסאות נהנות מטכנולוגיית CTB שמאפשרת צפיפות אנרגיה גבוהה במיוחד ושיפור בקיבולת הסוללה מבלי להגדיל את הנפח. צריכת החשמל עומדת על 11.7 קוט"ש ל-100 קילומטרים בלבד, והטווחים הרשמיים לפי תקן CLTC גבוהים מאוד: גרסת Standard עם סוללת 73 קוט"ש מגיעה ל-720 קילומטרים, גרסת Pro עם 93.3 קוט"ש ל-902 קילומטרים, וגרסת Max עם 101.7 קוט"ש ל-835 קילומטרים, אם כי בפועל הנתונים צפויים להיות נמוכים יותר בתנאי נהיגה אמיתיים.

גם תחום הטעינה קיבל שדרוג משמעותי, עם אפשרות להוסיף עד 670 קילומטרים של טווח בתוך 15 דקות בלבד, וטעינה מ-10% ל-80% בתוך 12 דקות, הודות לקצב טעינה מקסימלי של 5.2C. מדובר בנתונים שממקמים את הדגם בצמרת השוק מבחינת יעילות וזמני טעינה.

XIAOMI SU7 (אינסטגרם)

בתחום הבטיחות, Xiaomi יישמה שיפור חשוב בעקבות תקרית עבר שבה מערכת פתיחת הדלתות לא פעלה לאחר תאונה. בדגם המעודכן שולבה מערכת עם שמבטיחה פתיחה גם במצבי קיצון, מה שמחזק את רמת האמינות והבטיחות של הרכב.

הביקוש לדגם המעודכן מדגיש את הצלחת המהלך, כאשר בתוך 34 דקות בלבד נמכרו 15 אלף יחידות בסין, נתון חריג שמעיד על עניין גבוה במיוחד מצד הלקוחות. ה-SU7 מוצע בשלוש גרסאות במחירים תחרותיים יחסית: כ-219,900 יואן (27 אלף אירו) לגרסת Standard, כ-249,900 יואן (31 אלף אירו) לגרסת Pro וכ-303,900 יואן (38 אלף אירו) לגרסת Max.

בסופו של דבר, Xiaomi כבר אינה רק חברת טכנולוגיה אלא שחקנית רצינית בעולם הרכב החשמלי, וה-SU7 המעודכן מציג שילוב מרשים של ביצועים, טכנולוגיה ויעילות שממצב אותה כאחת המתחרות הבולטות בשוק.

הכותב שי לב שימש בעבר כעורך הראשי של אתר ONE ובימים אלו עורך את מדור האזור המוטורי באתר.

