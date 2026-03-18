בגיל 48: תיירי הנרי מציג גוף מרשים במיוחד

אחד השמות הגדולים ביותר בתולדות הפרמייר ליג, תיירי הנרי, תמיד היה מזוהה עם גוף רזה, מהיר ואתלטי במיוחד. אך לאחרונה, בגיל 48, נראה כי האגדה הצרפתית עשתה קפיצה נוספת – לא רק בכושר, אלא גם במבנה הגוף. בפוסט עדכני שפרסם ברשתות החברתיות, הנרי הציג מראה שרירי יותר, עם כתפיים רחבות ובטן מחוטבת, שמסמנים שינוי ברור לעומת ה”גוף הדק” שאפיין אותו כשחקן פעיל.

המעבר הזה אינו מקרי. מדובר בתוצאה של עבודה עקבית, מדויקת וממוקדת, שמבוססת על שילוב של אימוני כוח ואימונים מטבוליים בעצימות גבוהה. הנרי עצמו שיתף הצצה לשגרת האימונים שלו, הכוללת אימון של שעה, תוך שימוש באפוד משקל של 10 קילוגרם – תוספת שמעלה משמעותית את דרגת הקושי בכל תרגיל.

האימון שביצע בנוי במתכונת של “סירקיט” – רצף תרגילים אינטנסיבי כמעט ללא מנוחות. בין התרגילים ניתן למצוא חתירות עם משקולות, כפיפות בטן על כדור Bosu, דדליפט בסגנון Goblet, טיפוסי הרים (Mountain Climbers), שכיבות סמיכה, פלאנקים שונים ובורפיז לצדדים. מדובר כאמור באימון שמפעיל את כל קבוצות השרירים בו זמנית.

גישה זו שמה דגש על סיבולת שריר וכוח פונקציונלי, ולא על עבודה מבודדת על שריר אחד. למעשה, אימוני “סירקיט” מהסוג הזה ידועים כיעילים במיוחד לשיפור הכושר הכללי, שריפת קלוריות גבוהה ושיפור היכולת הקרדיווסקולרית – שילוב שמוביל לתוצאות מהירות ונראות לעין.

גם תוך כדי תרגיל בטן (אינסטגרם)

השימוש באפוד משקל מוסיף מימד נוסף של עומס. כאשר כל תנועה מתבצעת עם תוספת משקל, גם תרגילי משקל גוף פשוטים יחסית כמו שכיבות סמיכה או טיפוסי הרים הופכים למאתגרים משמעותית. זה מאלץ את הגוף לעבוד קשה יותר, מגביר את הדרישה האנרגטית ומשפר גם כוח וגם סיבולת בו זמנית.

מעבר לאימונים, הנרי הדגיש גם את הצד התזונתי, עם מסר ברור: “ללא סוכר”. אמנם עבור רוב האנשים אין צורך להימנע לחלוטין מסוכר, אך הגישה הזו משקפת משמעת תזונתית גבוהה ושליטה בצריכת קלוריות. הפחתת מזונות מעובדים וסוכרים פשוטים יכולה לסייע בירידה באחוזי שומן ולשיפור הרכב הגוף.

חשוב לזכור שבבסיס כל תהליך של חיטוב עומד עיקרון פשוט: גירעון קלורי. כלומר, צריכת פחות קלוריות ממה שהגוף שורף לאורך זמן. כאשר משלבים זאת עם תזונה עשירה בחלבון ומזונות מלאים, מתקבל שילוב אופטימלי לשמירה על מסת שריר תוך ירידה בשומן.

המקרה של הנרי מדגיש נקודה חשובה במיוחד – גיל אינו מגבלה. גם כמעט עשור לאחר הפרישה, ניתן לשפר משמעותית את הכושר הגופני ואת המראה החיצוני באמצעות התמדה, אימונים חכמים ותזונה נכונה. הגוף מגיב לגירויים בכל גיל, כל עוד עובדים נכון.

התוצאה הסופית מדברת בעד עצמה: גוף חזק יותר, מאוזן יותר ואסתטי יותר. עבור רבים, מדובר בהשראה לכך שכושר גופני אינו יעד זמני, אלא דרך חיים מתמשכת שממשיכה להתפתח גם הרבה אחרי הקריירה המקצועית.

פורסם במקור ב-Men’sHealth

שימו לב – כל האמור בכתבה זו הנו להעשרה בלבד. בטרם אתם בוחרים בתוכנית אימונים או בתזונה כזו או אחרת, עליכם להיוועץ בדמות מוסמכת שתתאים את האימון שלכם למצבכם הבריאותי ולכושרכם הנוכחי.

הכותב שי לב עורך את מדור בריאות וכושר באתר ONE מאז הושק ב-2013. מאמן כדורסל בהכשרתו, מדריך חדר כושר ומאמן TRX מוסמך.

