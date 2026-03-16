יום שלישי, 17.03.2026
ספורט אחר  >> האזור המוטורי

החשמלי העוצמתי של שיאומי כבר הגיע לאירופה

חברת הטכנולוגיה הסינית מציגה את הרכב לראווה במדריד עד ל-30 במרץ - כרגע עדיין לא ניתן לנהוג בו. ה-SU7 Ultra מאיץ מ-0 ל-100 ב-1.98 שניות

ניתן כבר לראות את הרכב במדריד (מתוך האתר הרשמי)
חברת הטכנולוגיה הסינית שיאומי החלה להציג באופן בולט יותר את פעילותה בתחום הרכב החשמלי באירופה. במסגרת מהלך זה הביאה החברה לספרד יחידה של דגם ה-SU7 Ultra, הגרסה הקיצונית ביותר במשפחת המכוניות החשמליות שלה ואחד הדגמים החזקים ביותר המוצעים כיום בקטגוריית מכוניות הספורט החשמליות.

ה-SU7 Ultra היא מכונית סדאן ספורטיבית בעלת הספק מרבי של 1,548 כוחות סוס. נתון זה מציב אותה בין המכוניות החשמליות החזקות ביותר שנבנו עד היום. יכולות הביצועים שלה כוללות האצה מ-0 ל-100 קמ״ש בזמן של 1.98 שניות בלבד, נתון שממקם אותה ברמה של מכוניות היפר-ספורט.

הביצועים הגבוהים של המכונית קיבלו גם אישור במסלול המרוצים המפורסם נורבורגרינג שבגרמניה, הנחשב לאחד ממסלולי המבחן המרכזיים בתעשיית הרכב העולמית. במסלול הנורדשלייפה הארוך והטכני קבעה המכונית זמן הקפה של 7 דקות ו-4.957 שניות.

זמן זה נחשב כיום לאחד המהירים ביותר שנרשמו עבור מכונית חשמלית במסלול. למעשה מדובר בזמן השני בטיבו למכונית חשמלית בנורדשלייפה. המכונית היחידה שהצליחה להשיג זמן מהיר יותר היא YangWang U9 Xtreme, שקבעה זמן של 6 דקות ו-59.157 שניות.

במסגרת הצגת הדגם באירופה מוצגת המכונית לציבור במדריד. יחידת התצוגה הובאה לחנות Xiaomi Home הממוקמת במרכז הקניות Caleido בעיר, שם יכולים המבקרים לראות את הרכב מקרוב. התצוגה פתוחה לקהל עד 30 במרץ.

המבקרים במקום אינם יכולים לנהוג ברכב בפועל, אך החברה יצרה חוויה אינטראקטיבית המדמה נהיגה בדגם. בחנות הוצבו סימולטורים של משחק המרוצים Gran Turismo 7 לקונסולת PlayStation, שבאמצעותם יכולים המבקרים לשבת מאחורי ההגה הווירטואלי של המכונית.

חשוב לציין כי ה-SU7 Ultra אינו נמכר כיום באירופה. הדגם משווק בשלב זה בשוק הסיני בלבד, שם מחירו נמוך מ-70 אלף אירו. המחיר היחסית נמוך ביחס לרמת הביצועים הפך אותו לאחד הדגמים הבולטים בשוק הרכב החשמלי המקומי.

הצגת המכונית במדריד נחשבת חלק מהאסטרטגיה של שיאומי להיערך לכניסה עתידית לשוק הרכב האירופי. החברה כבר הצהירה בעבר כי בכוונתה להרחיב את פעילותה מחוץ לסין ולהביא את דגמי הרכב החשמליים שלה גם לשווקים בינלאומיים.

למרות שהמכונית אינה זמינה עדיין לרכישה באירופה, עצם הבאתה לתצוגה ציבורית במדינה אירופית מצביעה על כך ששיאומי ממשיכה להכין את הקרקע להשקה עתידית של מכוניותיה ביבשת בשנים הקרובות.

הכותב שי לב שימש בעבר כעורך הראשי של אתר ONE ובימים אלו עורך את מדור האזור המוטורי באתר.

רוצים לדעת ראשונים על כל כתבה במדור האזור המוטורי? היכנסו לתפריט באפליקציית ONE בסמארטפון, בחרו “התראות” וסמנו את האזור המוטורי. נתראה בכתבה הבאה

הוספת תגובה



טוען תגובות...
כדורגל ישראלי חדשות
ליגת העל Winner
ליגה לאומית
ליגות נמוכות
גביע המדינה
גביע הטוטו
גביע הטוטו לאומית
ליגת העל לנוער
וולה נוער וילדים
ספורט תיכוניים
ליגת ''יעז'' פוצ'יוולי
נבחרת ישראל
ליגת העל לנשים
הליגה הלאומית לנשים
התאחדות/שופטיםכדורגל עולמי חדשות
ליגה ספרדית
ליגה איטלקית
ליגת האלופות
הליגה האירופית
קונפרנס ליג
ליגה אנגלית
ליגה גרמנית
ליגה צרפתית
ליגה בלגית
ליגה הולנדית
ליגה דנית
ליגה רוסית
ליגה טורקית
ליגה יוונית
ליגה קפריסאית
ליגה סקוטית
ליגה פורטוגלית
ליגה שווייצרית
ליגה אוסטרית
ליגה פולנית
ליגה ארגנטינאית
ליגה ברזילאית
מוק' מונדיאל 26 (אירופה) כדורסל ישראלי חדשות
ליגת ווינר סל
גביע המדינה
גביע ווינר
לאומית גברים
ליגת ווינר אתנה נשים
ליגת התיכונים
ישראלים במכללות
נבחרת ישראלכדורסל עולמי חדשות
NBA
יורוליג
יורוקאפ
ליגת האלופות של פיב''א
ליגה ספרדית
ליגה יוונית
ליגה איטלקית
ליגה טורקית
ליגה צרפתית
/* LAST / NEXT ROUNDs */