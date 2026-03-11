יום רביעי, 11.03.2026 שעה 12:48
שחקני הנוער שהוקפצו במכבי ת"א ומשחק האימון

האלופה ממשיכה להתאמן ללא הצוות והשחקנים הזרים, שמונה שחקנים מקבוצת הנוער עלו להתאמן עם הבוגרת ובסוף השבוע יפגשו את הפועל ירושלים בנס ציונה

שחקני קבוצת הנוער של מכבי תל אביב (ראובן שוורץ)
שחקני קבוצת הנוער של מכבי תל אביב (ראובן שוורץ)

מכבי תל אביב ממשיכה להתאמן ללא הצוות והשחקנים הזרים וממתינה כמו כולם להודעות הרשמיות בנוגע לחידוש ליגת העל. ברגע שיהיה מועד רשמי וסופי לחידוש המשחקים, במועדון יצרו קשר עם הזרים שנמצאים כעת בביתם בחו"ל, כולל עם הצוות הזר, ויראו מי מוכן לחזור. עד אז הקבוצה ממשיכה לפעול בקריית שלום עם אבי ריקן, ישראל קקון ויוסי זיגדון שהיו חלק מהצוות של דיילה. 

אחרי שערכו משחקון אימון פנימי בקריית שלום, ביום שישי כבר תקיים הקבוצה משחק אימון רציני יותר מול הפועל ירושלים באצטדיון בנס ציונה. הקבוצה חסרה את טייריס אסאנטה, עלי קמארה, הייטור, כריסטיאן בליץ', אמיר סהיטי והליו וארלה ובמקום, וגם כדי להיערך לעומס שיהיה עם חידוש המשחקים, העלתה לא פחות משמונה שחקנים מקבוצת הנוער לאימונים.

דן רומן לצד אבי ריקן (רדאד גדן רומן לצד אבי ריקן (רדאד ג'בארה)

מוויינברג ועד זפרני: השמונה שהצטרפו

מי שהצטרפו לאימונים הם שחקני ההגנה - המגן השמאלי, יהונתן קוצר, הבלמים, עידן ויינברג, לירן שפיגל ונועם לוי, הקשרים - רועי מגור, עילאי בן סימון ויואב חוניו, והחלוץ - איתי זפרני. שחקן נוסף שרצו לצרף הוא לוטם אסרס אך הוא אינו יכול בשל הצבא. כידוע, מבין הזרים, רק קרווין אנדרדה ואיסוף סיסוקו נמצאים בארץ, וזאת אחרי שלא היו יכולים לעזוב ביחד עם כולם בשל סיבות בירוקרטיות. 

על שישה מתוך שמונת השחקנים שמכבי ת"א הרימה לאימוני הבוגרים, כתבנו שלשום (שני) ב-ONE עם סקירה על מה שעשו עד כה העונה בקבוצת הנוער תחת המאמן, דן רומן. במכבי ת"א עד לרגע זה לא מתייחסים לשום שאלה הנוגעת לעתיד רוני דיילה והשחקנים הזרים שנמצאים בחו"ל. 

