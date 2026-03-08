"רודרי מורגש בברנבאו, אבל רק כשחקן יריב"

השמועות שוב מסתובבות, בדיוק כמו לפני שנה, אבל כפי שקרה באביב ובקיץ של 2025, ריאל מדריד לא כוללת את זוכה כדור הזהב של 2024 ברשימת המטרות שלה לחלון ההעברות הבא. המועדון מחפש לחזק את הקישור שלו, אבל רודרי בן ה-29, אינו חלק מהתוכניות של הנהלת הלבנים לפי דיווח ב’אס’. חוזהו של קשר מנצ'סטר סיטי מסתיים ב-30 ביוני 2027, ועתידו תלוי כרגע בהצעת החידוש שהגישה הנהלת המועדון האנגלי.

שחקנים רבים של סיטי מבססים את עתידם על ההחלטה של גווארדיולה אם להישאר על הקווים של המועדון ממנצ'סטר. האחרון שהטיל ספק בעתידו הוא לא אחר מברנרדו סילבה. חוזהו של הקשר הפורטוגלי מסתיים בעוד 3 חודשים וחצי, והאם ימשיך או לא עם אלופת אירופה של 2023 תלוי אך ורק בו.

רודרי מצידו חוזר לסנטיאגו ברנבאו, ולראשונה הוא חוזר אליו כזוכה כדור הזהב של 2024, דבר שלא התאפשר לו עד עכשיו בגלל פציעות. החזרה שלו חופפת לעוד מפגש נוקאאוט בין ריאל מדריד למנצ'סטר סיטי, השביעי בתוך 10 שנים, במה שהוא כיום העימות השכיח ביותר בכדורגל האירופי.

ויניסיוס ורודרי (IMAGO)

במקביל למפגש בין שתי הקבוצות, עתידו של הקשר שוב נקשר לריאל מדריד. השיפור ביכולתו והחשיבות ההולכת וגדלה שלו במנצ'סטר סיטי הנוכחית של גווארדיולה החזירו אותו לאור הזרקורים, אבל נכון לעכשיו בברנבאו מכחישים כל כוונה לנסות להחתים את השחקן שיהיה היריב שלהם בשני המשחקים האירופיים הבאים.

בריאל תמיד העריכו והוקירו את משחקו של אלוף אירופה, במיוחד עכשיו כשהוא שוב שחקן מפתח במנצ'סטר סיטי. קולות בעלי משקל הדגישו שוב ושוב את התרומה המשמעותית שהוא יכול להעניק, אבל שום דבר לא הבשיל. הפציעה שלו שמה סוף לכל אפשרות למעבר.

“שמח איפה שהוא נמצא”

העונה הוא שיחק ב-24 משחקים במדי מנצ'סטר סיטי, כולל 11 משחקי הפרמייר ליג האחרונים, והוא החמיץ את משחק הפלייאוף בליגה בברנבאו. מאז ספטמבר 2015 הוא לא זומן לנבחרת, אך לואיס דה לה פואנטה תמיד הודה ברצונו הגדול לראות את הקשר חוזר, דבר שעשוי לקרות בעוד שבועיים כאשר ייכלל בסגל לגמר.

רודרי נוגח לרשת (IMAGO)

אנטוניו הרננדס, אביו של הקשר, אמר בטקס פרסי הספורט הלאומיים: "הוא מאוד שמח במקום שבו הוא נמצא. אתם תבינו את הצורך שלו בפרטיות בנסיבות האלה. אני לא יודע שום דבר, ואני מתכוון לזה. אני לא יודע שום דבר, את ההיסטוריה עוד צריך לכתוב", אמר כשנשאל על עתידו של בנו, ובמקביל גם הודה כי "הוא מת ללכת למונדיאל".

אדם וורטון, מקריסטל פאלאס, קיס סמית, מאלקמאר, ו-ויטיניה, מפ.ס.ז', הם חלק מהשמות שמוזכרים בתדירות הגבוהה ביותר בחיפושים של ריאל מדריד אחר חיזוק לקישור. כל האפשרויות האלה נמצאות כרגע בבחינה. יש זמן לנתח לעומק את האפשרויות הקיימות ולזהות את המטרות המתאימות ביותר לצורכי הקבוצה ולאסטרטגיה של המועדון.