ויניסיוס לריאל: אעזוב אם תחתימו את רודרי

על פי דיווחים, ויניסיוס ג'וניור "הזהיר" את ריאל מדריד כי הוא עלול לעזוב את המועדון אם הקבוצה תחתים את רודרי, שחקן שבעבר עורר את זעמו, כאשר שמועות על העברות לקראת הקיץ מתחילות להתגבש. למרות שמדובר במועדון הגדול ביותר בכדורגל העולמי, הבלאנקוס עדיין רחוקים מלחזור ליכולת הטובה ביותר שלהם מאז עזיבתו של קרלו אנצ'לוטי בסיום עונת 2024/25.

בעוד שהמועדון היה פעיל בשוק ההעברות, כאשר קיליאן אמבפה וטרנט אלכסנדר ארנולד הם שני השמות הגדולים שהגיעו בשנתיים האחרונות, נראה כי מתחיל להיווצר חוסר איזון בסגל. עם כל כך הרבה כוכבים שנאבקים על השפעה, ההחלטה להיפרד מצ'אבי אלונסו מוקדם יותר השנה חשפה חדר הלבשה שהופך לקשה יותר ויותר לניהול.

עם זאת, ייתכן שהמועדון עדיין יתעלם מהבעיה הברורה לקראת קיץ קריטי, שבו המועדון אולי גם יצטרף להחתים מאמן חדש. שמועות מצביעות על כך שקשר מנצ'סטר סיטי, רודרי, הפך למועמד מספר 1 של הנהלת המועדון לחיזוק. עם זאת, בהתחשב במתח בין רודרי לוויניסיוס לאחר טקס כדור הזהב ב-2024, הגעתו עשויה להיות כמו זריקת רימון לחדר הלבשה שכבר מלא באישיות חזקה.

רודרי מציג את כדור הזהב (רויטרס)

החתמת רודרי עלולה לגרום לוויניסיוס לעזוב

על פי ‘אל נסיונל’, ויניסיוס הציב לכאורה אולטימטום לריאל מדריד: או שישאירו אותו, או שיחתימו את יריבו רודרי, ששמו נקשר לעסקה שעשויה להגיע לכ-52 מיליון ליש"ט. גם אדוארדו קמאבינגה נחשב כמי שמחזיק בעמדה דומה, לאחר שהמועדון הוכה בהפתעה כאשר הקשר הספרדי הקדים את ויניסיוס וזכה בכדור הזהב ב-2024.

לקראת הטקס בפאריס, כל הסימנים הצביעו על כך שהקיצוני הברזילאי עומד לזכות בפרס. אך ימים ספורים לפני הענקת כדור הזהב לשחקן שאינו כריסטיאנו רונאלדו או ליאו מסי, החלו גורמים פנימיים לדווח כי למעשה רודרי הוא זה שצפוי להיות מוכתר כשחקן השנה בעולם.

ויניסיוס מגיע לאיתיחאד, רודרי עם כדור הזהב ברקע (האתר הרשמי של מנצ'סטר סיטי)

לאחר שכבש את שער הניצחון בגמר ליגת האלופות באותה עונה, כאשר מנצ'סטר סיטי של פפ גווארדיולה השלימה טרבל חסר תקדים, רבים הרגישו שהקשר האחורי, שגם זכה עם נבחרת ספרד באליפות אירופה, הוא זוכה ראוי. עם זאת, שחקני ואנשי ריאל מדריד סירבו בסופו של דבר להגיע לטקס במחאה, כאשר גורמים הקרובים למועדון האמינו כי ויניסיוס נשדד מהפרס.

אם הדיווח נכון, ההשלכות של טקס כדור הזהב ב-2024 עדיין נותרו נושא רגיש עבור ויניסיוס, שנראה כי אינו מוכן לשחרר את ההפסד הזה. הדבר מעלה גם את השאלה לאן יוכל לעבור אם פלורנטינו פרס יתעלם מבקשתו להימנע מצירופו של רודרי לחדר ההלבשה של ריאל מדריד, שגם כך מלא באגו.

ויניסיוס (IMAGO)

ויניסיוס חשף בעבר את המועדון היחיד עבורו יעזוב את ריאל מדריד

בינואר 2024, כאשר שמו נקשר למעבר למנצ'סטר יונייטד, ב’מירור’ הזכירו כי השחקן בן ה-25 רמז כי הדרך היחידה שבה יעזוב את המועדון הספרדי תהיה חזרה הביתה לברזיל. "אני חושב שאני יכול להישאר כאן כל הקריירה שלי, אבל המועדון של חיי הוא פלמנגו", אמר החלוץ בראיון ל’פראנס פוטבול’, "הבטחתי לאבא שלי שאחזור יום אחד. אני חייב לקיים את ההבטחה הזאת".

כמובן שהעמדה הזו עשויה להשתנות, במיוחד לאור העובדה שהוא נמצא כעת בשיא הקריירה שלו, ומעבר לפלמנגו ככל הנראה יישקל רק בשלב מאוחר יותר של הקריירה, כאשר אור הזרקורים כבר לא יהיה כה חזק. נכון לרגע כתיבת הדברים, עם 119 שערים ו-94 בישולים ב-361 הופעות במדי ריאל מדריד, אין ספק שמועדונים רבים מהטופ האירופי היו שמחים להחתים אותו.