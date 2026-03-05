הזרים רק הגיעו לאילת והתבשרו שחוזרים לאימונים

אחרי ש-6 הזרים של הפועל חיפה הגיעו אתמול (רביעי) לאילת בתיאום עם המועדון, הם התבשרו שהם צריכים להתכונן לחזור לחיפה, כל זאת בעקבות העדכון בהנחיות פיקוד העורף שמאפשר התקהלות של עד 50 אנשים ליד מרחב מוגן תקני, שיש לקבוצה במתחם האימונים בבית נגלר.

מנכ"ל המועדון, איתי רק, בתיאום עם המאמן, חיים סילבס, הודיע לשחקני הקבוצה כי עליהם להיערך לחזרה בהקדם האפשרי לאימונים, כולל לשחקנים הזרים, שרק הגיעו לעיר הדרומית.

כזכור, הליגה הופסקה רגע לפני שהפועל חיפה הייתה אמורה לארח בסמי עופר את מכבי תל אביב. עם חידוש האימונים המסתמן, בקבוצה יחכו להחלטת מנהלת הליגה בכפוף להוראות פיקוד העורף בנוגע לחידוש משחקי הליגה ובאיזה מתכונת אם וכאשר הדבר יתאפשר.