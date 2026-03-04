זרי הפועל חיפה הגיעו לאילת ונפגשו עם אוהדים

דורון בן דור
ששת שחקניה הזרים של הפועל חיפה, אנדריה רדולוביץ’, דריו זופריץ’, סאנה גומס, רג'יס אנדו, סנדרו אלטונשווילי ואיוון קריצ’אק הגיעו היום (רביעי) בצהריים למלון "איסלה בראון" באילת יחד עם בני משפחותיהם בהסעה מיוחדת שהעמיד לרשותם המועדון.
את השחקנים מלווה סמנכ"ל התפעול של המועדון, דודו דותן. הצוות המקצועי הכין תכנית אימונים לשחקנים כולל במגרשי ספורט בעיר כדי שיהיו במוכנות מקסימלית ברגע שינתן אישור לחזרה לאימון.
הפתעה חיכתה לשחקנים במלון, כאשר אוהדי הקבוצה, ליאור ואיתי טוביה, שגרים באילת, הביאו לשחקנים משלוחי מנות לרגל חג הפורים ואף התפנו למשחק קצר עם האוהדים הצעירים.
הבעלים יואב כץ הודה לאנשי המועדון אשר מלווים ודואגים לשחקנים הזרים של הקבוצה 24/7 מאז פרוץ מבצע "שאגת הארי".