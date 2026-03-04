יום רביעי, 04.03.2026 שעה 19:24
כדורגל ישראלי  >> ליגת העל Winner
ליגת העל Winner 25-26
5523-5424הפועל ב"ש1
5127-5624בית"ר ירושלים2
4628-5024מכבי ת"א3
4526-4424הפועל ת"א4
3925-4624מכבי חיפה5
3535-4024הפועל פ"ת6
3153-4224מכבי נתניה7
2933-2524בני סכנין8
2649-3024עירוני טבריה9
2442-3424עירוני ק"ש10
2440-3024הפועל חיפה11
2347-3024מ.ס אשדוד12
2035-2224הפועל ירושלים13
1157-1724מכבי בני ריינה14

זרי הפועל חיפה הגיעו לאילת ונפגשו עם אוהדים

רדולוביץ', זופריץ', גומס, אנדו, אלטונשווילי וקריצ'אק הגיעו למלון "איסלה בראון" עם בני משפחותיהם והופתעו עם משלוחי מנות ע"י אוהדים שגרים בעיר

|
הזרים של הפועל חיפה עם האוהדים (הפועל חיפה)
ששת שחקניה הזרים של הפועל חיפה, אנדריה רדולוביץ’, דריו זופריץ’, סאנה גומס, רג'יס אנדו, סנדרו אלטונשווילי ואיוון קריצ’אק הגיעו היום (רביעי) בצהריים למלון "איסלה בראון" באילת יחד עם בני משפחותיהם בהסעה מיוחדת שהעמיד לרשותם המועדון.

את השחקנים מלווה סמנכ"ל התפעול של המועדון, דודו דותן. הצוות המקצועי הכין תכנית אימונים לשחקנים כולל במגרשי ספורט בעיר כדי שיהיו במוכנות מקסימלית ברגע שינתן אישור לחזרה לאימון.

הפתעה חיכתה לשחקנים במלון, כאשר אוהדי הקבוצה, ליאור ואיתי טוביה, שגרים באילת, הביאו לשחקנים משלוחי מנות לרגל חג הפורים ואף התפנו למשחק קצר עם האוהדים הצעירים.

הבעלים יואב כץ הודה לאנשי המועדון אשר מלווים ודואגים לשחקנים הזרים של הקבוצה 24/7 מאז פרוץ מבצע "שאגת הארי".

