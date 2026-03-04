הפועל תל אביב תחזור להתאמן היום, גם אשדוד

לאחר מספר ימים מתוחים שהשביתו את הספורט הישראלי, פיקוד העורף עדכן הערב (רביעי) את הנחיות ההתגוננות ובעקבות כך החליט יו”ר מנהלת הליגות ארז כלפון לאפשר לקבוצות לשוב לאימונים החל ממחר ב-12:00. אנחנו ב-ONE עושים לכם סדר עם מצב הקבוצות.

# במכבי תל אביב נקלעו לבעיה עם היוודע על האפשרות לשוב להתאמן, כשפרט לשחקנים ולצוות הישראלים, יחד עם קרווין אנדרדה ואיסוף סיסוקו, כל הצוות המקצועי הזר וששת השחקנים הזרים הנוספים לא נמצאים פה, כשבמועדון צריכים לפעול במהירות על מנת להשיבם ארצה.

# בהפועל תל אביב חוזרים להתאמן ללא השחקנים הזרים והצוות הספרדי כבר ממחר.

# מ.ס אשדוד תעשה מהלך דומה, כשאצלה הלוגיסטיקה פחות מורכבת שכן כל השחקנים הזרים שלה נמצאים באילת. במועדון מתכוונים לשוב להתאמן כבר מחר עם הישראלים בלבד, והזרים יצטרפו בהמשך.

שחקני מ.ס אשדוד. יחזרו להתאמן (שחר גרוס)

# הפועל באר שבע תשוב להתאמן גם כן, אך בשונה מהפועל תל אביב ואשדוד, זה לא יקרה ממחר.

# גם מכון וינגייט חוזר לפעילות, בהתאם להנחיות, מה שאומר שנבחרות ישראל בענפים האולימפיים יוכלו להתאמן בהגבלות של עד 50 איש לכל היותר ובתנאי שהמרחבים המוגנים מסוגלים להכיל אותם. כזכור, המכון העביר תוכנית מסודרת לפעילות של עד 190 איש. כעת, לאחר ההנחיות, ניתן להחזיר לפעילות את הנבחרות הללו וגם לאפשר לנוער מתחת לגיל 18 להתאמן ברחבי המכון.

# במכבי נתניה ישובו מחר להתאמן בצהריים, כאשר ארבעה זרים נמצאים בישראל: באקארי קונאטה, עזיז אוואטרה, ג׳וניור דיומנדה ומתאוס דאבו. הריברטו טבארש, ווילאן סיפריאן ופדריניו לא נמצאים בארץ ובמועדון צפויים לנסות להחזיר אותם לקראת תחילת השבוע.

עזיז אוואטרה. נמצא בארץ (דיגיטל מכבי נתניה)

# הפועל פתח תקווה אמורה גם היא לשוב להתאמן מחר. הבשורה המעודדת: כל ששת הזרים נמצאים בישראל. צ׳אפיוקה סונגה ואלכס מוסונדה נסעו לירדן והיו אמורים לטוס, אך הטיסה בוטלה ובשל העובדה שהירדנים לא נותנים ויזה ליותר מ-24 שעות, הם נשארו באילת וצפויים לחזור ב-48 השעות הקרובות. גם מארק קוסטה היה אמור לעבור מחר לירדן ולהמריא בטיסת חילוץ שארגנה השגרירות ההונגרית, אך בשל החזרה לאימונים, הוא צפוי להישאר.