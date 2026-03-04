מכבי תל אביב ללא צוות ועם שני זרים בלבד בארץ

ההודעה שהתקבלה הלילה על כך שניתן החל ממחר (חמישי) ב-12:00 לחזור ולהתאמן, צעד משמעותי לקראת אפשרות החזרת המשחקים בליגת העל, תופסת את מכבי תל אביב מול מצב בעייתי. הצהובים כמובן אינם לבד בסיפור הזה, כאשר חלק נכבד מהקבוצות בליגה שלחו את השחקנים הזרים מחוץ לישראל עם פתיחת הסבב הנוסף מול איראן, אולם בניגוד לכל השאר, בקריית שלום ישנו גם צוות אימון זר.

התוצאה היא שאם מכבי ת"א תחדש את אימוניה מחר, היא תוכל לעשות זאת רק עם השחקנים הישראלים, בתוספת שני שחקנים זרים שנמצאים בארץ, קרווין אנדרדה ואיסוף סיסוקו. ששת הזרים הנוספים של הקבוצה בחו"ל וכך גם המאמן, רוני דיילה, והצוות שלו. בצוות של הנורבגי ישנם גם ישראלים כמו מאמן הכושר, יוסי זיגדון, אבי ריקן שתפקד כאחד מעוזרי המאמן, מנהל הקבוצה, יואב זיו, וגם אנליסטים, אך אם מדובר כעת בהתחלה של החזרת הכדורגל לפעילות מלאה (גם אם יחזור ללא קהל), מדובר במכשול רציני.

כעת יצטרכו במועדון לראות איך הם מחזירים לישראל את הצוות ואת שאר ששת השחקנים הזרים של הקבוצה, בהנחה והכיוון הוא אכן החזרת הכדורגל לפעילות מלאה וחידוש המשחקים. כזכור, שלשום התראיין דיילה בנורבגיה, סיפר שהוא ביוון, ואמר כי הוא מצפה לשוב ולסיים את המשימה שלו. יחד עם זאת, השאלה הגדולה היא איך יחזירו את הזרים לישראל - האם בטיסות חילוץ או שוב דרך מעברי גבול אחרים כמו אלה שמהם יצאו החוצה. לא פחות חשוב מכך - כמה מהם גם יהיו מוכנים לשוב כאשר מתקפות הטילים אומנם צומצמו, אך עדיין מתרחשות.