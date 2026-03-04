יום חמישי, 05.03.2026 שעה 00:31
5523-5424הפועל ב"ש1
5127-5624בית"ר ירושלים2
4628-5024מכבי ת"א3
4526-4424הפועל ת"א4
3925-4624מכבי חיפה5
3535-4024הפועל פ"ת6
3153-4224מכבי נתניה7
2933-2524בני סכנין8
2649-3024עירוני טבריה9
2442-3424עירוני ק"ש10
2440-3024הפועל חיפה11
2347-3024מ.ס אשדוד12
2035-2224הפועל ירושלים13
1157-1724מכבי בני ריינה14

מכבי תל אביב ללא צוות ועם שני זרים בלבד בארץ

ההודעה על כך שניתן לחזור להתאמן החל מהיום תזמן קושי חדש לצהובים. דיילה ואנשיו בחו"ל כשרק אנדרדה וסיסוקו בישראל. כעת יצטרכו לפעול להשבתם לכאן

|
האימון של מכבי תל אביב (חגי מיכאלי)
האימון של מכבי תל אביב (חגי מיכאלי)

ההודעה שהתקבלה הלילה על כך שניתן החל ממחר (חמישי) ב-12:00 לחזור ולהתאמן, צעד משמעותי לקראת אפשרות החזרת המשחקים בליגת העל, תופסת את מכבי תל אביב מול מצב בעייתי. הצהובים כמובן אינם לבד בסיפור הזה, כאשר חלק נכבד מהקבוצות בליגה שלחו את השחקנים הזרים מחוץ לישראל עם פתיחת הסבב הנוסף מול איראן, אולם בניגוד לכל השאר, בקריית שלום ישנו גם צוות אימון זר. 

התוצאה היא שאם מכבי ת"א תחדש את אימוניה מחר, היא תוכל לעשות זאת רק עם השחקנים הישראלים, בתוספת שני שחקנים זרים שנמצאים בארץ, קרווין אנדרדה ואיסוף סיסוקו. ששת הזרים הנוספים של הקבוצה בחו"ל וכך גם המאמן, רוני דיילה, והצוות שלו. בצוות של הנורבגי ישנם גם ישראלים כמו מאמן הכושר, יוסי זיגדון, אבי ריקן שתפקד כאחד מעוזרי המאמן, מנהל הקבוצה, יואב זיו, וגם אנליסטים, אך אם מדובר כעת בהתחלה של החזרת הכדורגל לפעילות מלאה (גם אם יחזור ללא קהל), מדובר במכשול רציני. 

כעת יצטרכו במועדון לראות איך הם מחזירים לישראל את הצוות ואת שאר ששת השחקנים הזרים של הקבוצה, בהנחה והכיוון הוא אכן החזרת הכדורגל לפעילות מלאה וחידוש המשחקים. כזכור, שלשום התראיין דיילה בנורבגיה, סיפר שהוא ביוון, ואמר כי הוא מצפה לשוב ולסיים את המשימה שלו. יחד עם זאת, השאלה הגדולה היא איך יחזירו את הזרים לישראל - האם בטיסות חילוץ או שוב דרך מעברי גבול אחרים כמו אלה שמהם יצאו החוצה. לא פחות חשוב מכך - כמה מהם גם יהיו מוכנים לשוב כאשר מתקפות הטילים אומנם צומצמו, אך עדיין מתרחשות.

