קיבלו אור ירוק: הקבוצות חוזרות להתאמן

לאחר ימים מתוחים של השבתת הספורט הישראלי, ענף הכדורגל בדרך לחזרה הדרגתית לשגרה. בעקבות הצעד הדרמטי של פיקוד העורף הערב לעדכון הנחיות ההתגוננות, החליט יו"ר מנהלת הליגות, ארז כלפון, לאפשר לקבוצות לשוב לאימונים החל ממחר (חמישי) בשעה 12:00 בצהריים.

השינוי במדיניות פיקוד העורף קובע כי באזורים הרלוונטיים תותר התקהלות של עד 50 איש, וניתן יהיה לקיים פעילות במקומות עבודה בכפוף לקיומו של מרחב מוגן תקני. במנהלת הליגות מיהרו לפעול מול גורמי הביטחון והבהירו כי קבוצות הכדורגל יעמדו בכל המגבלות הללו על מנת להחזיר את השחקנים לכושר.

ארז כלפון, יו"ר מנהלת הליגות: "בהמשך לשינוי ההנחיות של פיקוד העורף, אנו מתכוונים להודיע לקבוצות על חידוש האימונים החל ממחר ב-12:00 בצהריים. התנאי המרכזי הוא קיומו של מרחב מוגן נגיש במגרשי האימונים ועמידה במכסת האנשים המותרת".

ארז כלפון (חגי מיכאלי)

כזכור, הספורט הישראלי הוקפא לחלוטין מאז מוצאי השבת האחרונה בעקבות המתקפה האיראנית והמתיחות הביטחונית הגבוהה. במנהלת מדגישים כי הם רואים בקבוצות הכדורגל מקומות עבודה לכל דבר ועניין, וכל עוד המועדונים ידאגו למיגון הולם ולשמירה על כמות הנוכחים במגרש, אין מניעה מקצועית או בטיחותית לחזור לפעילות.

במכתב ששלח מ”מ מנכ”ל מנהלת הליגות בכדורגל, ניר ינקלביץ, הוא כתב כי במנהלת פועלים מול פיקוד העורף לקבלת אישורים והסדרת פעילות המשחקים בהשתתפות בעלי תפקידים בלבד (ללא קהל): “זאת על מנת שנוכל להחזיר את פעילות הליגה בהקדם ולהימנע/לצמצם ככל הניתן את קשיי לוחות הזמני. נבקש כי תתחילו להיערך לכך, לרבות החזרת שחקני הסגל המלא של הקבוצה לפעילות וזאת על מנת שתהיו מוכנים בהתאם”.

דור פרץ מול ליסב עיסאת (רדאד ג'בארה)

גם נבחרות ישראל בענפים השונים יחזרו להתאמן במכון וינגייט

בתוך כך, בעקבות ההנחיות המחודשות של פיקוד העורף, נבחרות ישראל יחזרו לקיים אימונים במתכונת מצומצמת במכון וינגייט, כך שניתן יהיה לעשות זאת גם תחת אש. על פי פיקוד העורף, הנחיות ההתגוננות החדשות בכל הארץ עברו כאמור למדרג של "מדיניות מצומצמת", כך שההתקהלויות יוגבלו לעד 50 איש ומקומות עבודה יופעלו רק בסמוך למרחב מוגן תקני.

כפי שפורסם ב-ONE, במכון וינגייט ובמשרד התרבות והספורט פנו לפיקוד העורף על מנת שיאפשר לנבחרות לחזור ולהתאמן במהלך מבצע "שאגת הארי" באיראן, במסגרת של קפסולות ועם הגבלה של עד 190 ספורטאים ואנשי צוות בכל רחבי המכון, מתווה שאושר בעבר במבצע "עם כלביא", וכעת ניתן אישור כללי לחזור להתאמן. האישור הנוכחי תקף גם לווינגייט, כך על פי הבהרות שקיבלו במשרד התרבות והספורט.

כמו כן, כפי שפורסם ב-ONE, שר התרבות והספורט מיקי זוהר פנה לשרת התחבורה מירי רגב וביקש ממנה לצרף את הספורטאים הישראלים לרשימות הנוסעים ב"טיסות החילוץ" שיחלו מחר בבוקר. ברשימות של משרד התרבות והספורט כ-700 ספורטאים שצריכים לצאת לחו"ל או לחזור מחו"ל דרך נתב"ג.

פניית שר התרבות והספורט לשרת התחבורה נועדה כדי לייצר מנגנון שיאפשר לספורטאים להצטרף לטיסות החילוץ במהלך המלחמה עם איראן, על מנת שיוכלו להמשיך ולהשתתף בתחרויות בינלאומיות - אך לא כולם יטוסו. מסתמן כי העדיפות תינתן לנבחרות הגדולות מהכדורסל, הכדורגל והספורט האולימפי.