700 ספורטאים ברשימה: הפנייה של זוהר לרגב

לקראת פתיחת השמיים ל"טיסות חילוץ" במהלך המלחמה מול איראן, שר התרבות והספורט מיקי זוהר פנה לשרת התחבורה מירי רגב וביקש ממנה עזרה בהטסת ספורטאים לתחרויות בינלאומיות בזמן המערכה עם האיראנים.

המדינה נערכת להפעלת טיסות חילוץ החל ממחר (חמישי) בבוקר, בכפוף לאישור פיקוד העורף. בעקבות זאת, משרד התרבות והספורט העביר למשרד התחבורה רשימות של כ-700 ספורטאים שצריכים לצאת לחו"ל או לחזור מחו"ל, כאשר ועדת החריגים תדון בכך בשעות הקרובות.

זוהר כתב לרגב: "בימים מורכבים אלה, כאשר מדינת ישראל מנהלת את המלחמה מהגורליות והחשובות בתולדותיה, חשיבותו של הספורט הישראלי חורגת הרבה מעבר למגרש ולתחרות. הספורטאים והספורטאיות שלנו הם שגרירים של מדינת ישראל בעולם, הנושאים את הדגל בגאווה ומציגים בפני קהלים בינלאומיים את פניה היפות של החברה הישראלית. עבור רבים בעולם, הספורט הוא החלון דרכו הם פוגשים את ישראל".

השר ביקש: "אי השתתפות של ספורטאי בתחרות יכולה להוביל לסנקציות עד כדי השעיה מאירועים עתידיים. לאור זאת, אבקש סיוע משרדך במתן עדיפות וסיוע לוגיסטי להטסת ספורטאים ומשלחות ספורט לתחרויות בינלאומיות, וכן להחזרתם ארצה בעת הצורך. זה יאפשר להמשיך ולהבטיח את נוכחותה של ישראל בזירות הספורט הבינלאומיות גם בתקופות מורכבות, ויחזק את מעמדה כמדינה פעילה, חזקה ומוערכת בקהילה הבינלאומית".

מיקי זוהר (חגי מיכאלי)

עוד במכתב של זוהר: הצעה להקמת מנגנון משותף

במכתבו השר מיקי זוהר הציע כי משרד התרבות והספורט ומשרד התחבורה יקימו מנגנון עבודה יעיל שיאפשר לתת מענה מיטבי לספורט הישראלי. לאחר שיח משותף עם ראשי הספורט הישראלי, במשרד התרבות והספורט עשויים לבקש להחזיר לארץ כ-400 ספורטאים בטיסות החילוץ הקרובות ולהוציא כ-300 ספורטאים אחרים לחו"ל בימים הקרובים.

בין היתר, משרד התרבות והספורט ינסה להחזיר ארצה את נבחרת הג'ודו שנאלצה לעזוב באישון ליל את גראנד סלאם טשקנט והועברה למרכז אירופה משיקולים ביטחוניים בהוראת השב"כ, נבחרת הכדורסל שנמצאת בקפריסין, נבחרת הוקי קרח ששוהה באסיה, רוכבי אופניים השוהים במערב אירופה ונבחרת התעמלות שנמצאת במדינה אירופאית אחרת.

בכיוון ההפוך, אמורים לצאת לחו"ל נציגי נבחרות ישראל מענפי האופניים, הכדוריד, הטאקוונדו, השייט לתחרויות ברחבי העולם. כלל הרשימות הוגשו, כך שבמשרד התחבורה יצטרכו לקבל החלטה כיצד לתעדף את הספורטאים הישראלים בטיסות בנתב"ג, אבל עצם זה שהשמיים נפתחים זה כבר מעודד את ראשי הספורט בישראל. "דווקא עכשיו, יש חשיבות להופעת הספורטאים הישראלים בתחרויות הגדולות בעולם", כך אמרו גורמים המעורבים בפרטים.