יום שני, 02.03.2026 שעה 11:20
בקאלי: ארד? החתמנו אותו וספגנו שלוש תבוסות

הנשיא של סטיאווה בוקרשט שוב שלח חצים לכיוונו של הישראלי לאחר שקבוצתו לא הגיעה לפלייאוף העליון: "הוא לא נכנס לקצב, זה לא סוג הקשר שאני רוצה"

עופרי ארד חותם עם אדם קידן, גלעד קצב ועידן כסיף (פרטי)
עופרי ארד חותם עם אדם קידן, גלעד קצב ועידן כסיף (פרטי)

סטיאווה בוקרשט נמצאת בעונה גרועה. על אף שהיא ברצף של שני ניצחונות, כולל 2:4 אתמול (ראשון) נגד יו.טי אראד, הקבוצה החדשה של עופרי ארד נכשלה מלהגיע לפלייאוף העליון של הליגה הרומנית.

אקס מכבי חיפה כזכור נחת בקבוצה מבירת רומניה רק בחודש ינואר האחרון והוא הספיק לרשום עד כה 75 דקות בלבד במדיה, כשאתמול הוא נכנס ל-30 הדקות האחרונות של ההתמודדות. נשיא המועדון, ג’יג’י בקאלי, כבר הספיק לבקר את החתמתו של הישראלי, אך הפעם הוא היה כבר ישיר יותר.

הנשיא היה עצבני אחרי העונה הכושלת של קבוצתו: “אני אנקוט בצעדים, לא יכול להגיד לכם עכשיו מה הם יהיו. לא מדובר בפיטורי אנשים, אבל יש צורך לחזק את הצוות המקצועי, מישהו שבאמת מכיר את השחקנים צריך להגיע”.

גלעד קצב, אדם קידן, עידן כסיף ועופרי ארד (פרטי)גלעד קצב, אדם קידן, עידן כסיף ועופרי ארד (פרטי)

“ארד הוא לא סוג הקשר שאני רוצה”

לבסוף, הוא הפנה אצבע מאשימה ישירות על הישראלי: “החתמנו את עופרי ארד שעוד לא נכנס לקצב ובגלל זה ספגנו שלוש תבוסות. אני אקים מחלקה שתטפל בהבאת שחקנים בצורה טובה יותר. ארד הוא לא סוג הקשר שאני רוצה”.

