יום שלישי, 17.02.2026 שעה 16:04
כדורגל ישראלי

"עשינו טעות עם ארד": סערה גדולה סביב הקשר

נשיא סטיאווה בוקשרט הפנה חיצים על הישראלי: "הבאנו שחקן שלא יכול לשחק מיד, טעות של המנהל המקצועי", שהגיב: "לארד רזומה שכמעט אין בליגה הזו"

גלעד קצב, אדם קידן, עידן כסיף ועופרי ארד (פרטי)
בסטיאווה בוקרשט העניינים בוערים, והפעם במרכז הדיון נמצא הבלם הישראלי עופרי ארד. בתקשורת הרומנית דווח על חילופי דברים חריפים בין נשיא המועדון ג'יג'י בקאלי לבין המנהל המקצועי מיחאי סטויקה סביב צירופו של השחקן.

בקאלי לא חסך בביקורת ואמר: "הבאנו שחקן שלא היה יכול לשחק מיד, עופרי ארד. זו הייתה טעות של מיחאי סטויקה. היינו צריכים מישהו שייכנס ישר להרכב, ולא ידעתי שהוא לא מוכן. נשארנו בלי קשר אמצעי בכלל". עם זאת, הוא סייג: "אני מחכה לראות אותו על המגרש. אם נגיע לפלייאוף והוא יוכיח את עצמו כשחקן איכותי, נדבר אחרת".

סטויקה מיהר להשיב לבעלים ולהגן על ההחתמה: "מי שטוען שלא עבדנו בחלון ההעברות פשוט מגחיך את המציאות. עשינו עבודה טובה מאוד. הבאנו שחקנים ראויים וגם את ארד, שחקן עם רזומה שכמעט ואין בליגה שלנו". הוא הבהיר כי "הבדיקות הרפואיות שלו היו מצוינות. העניין היחיד היה פער בכושר המשחק, לא בעיה רפואית. לא הייתה שום אינדיקציה לכך שייעדר תקופה ארוכה".

בהמשך הוסיף סטויקה: "תמיד קל לבקר בדיעבד. כשיש שבעה או שמונה שחקנים פצועים, זה לא הזמן לחפש אשמים. נכון, זו עונה שבה הרבה דברים הסתבכו, אבל שום דבר עדיין לא אבוד".

למרות הסערה, בסטיאווה מדגישים כי ארד כבר כשיר וצפוי לקבל דקות במשחק הקרוב מול מטלוגלובוס בוקרשט. סטויקה התייחס גם לכך: "שוחחנו איתו והוא אמור לשחק 45 דקות, אולי קצת יותר. זה התכנון שכבר קבענו לפני כשבועיים".

הקבוצה מדורגת במקום העשירי בליגה הרומנית עם 40 נקודות, אך רחוקה שלוש נקודות בלבד מהמקום השישי שמוביל לפלייאוף – כך שהמאבק עדיין חי וקיים. ארד, שהגיע אחרי תקופה מוצלחת בקייראט, יקווה שהבכורה הקרובה תסיט את הזרקור מהעימותים ותפנה מקום לדיון מקצועי בלבד.

