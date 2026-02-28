כוכבי בארסה נהגו בחדש של קופרה, ימאל רק צפה

ה־Raval של Cupra הוא דגם חשמלי עירוני חדש באורך של כארבעה מטרים, אשר השקתו הרשמית נקבעה ל־9 באפריל. מדובר ברכב ראשון בקטגוריית הסופר־מיני החשמלית של המותג הספרדי, שייוצר במסגרת פלטפורמת ה־MEB Small של קבוצת פולקסווגן, המיועדת לדגמים חשמליים קומפקטיים עם הנעה קדמית.

עוד בטרם הוצג רשמית לציבור, נערכה נהיגת מבחן סגורה במתחם האימונים של ברצלונה, במסגרתה קיבלו מספר משחקני הקבוצה הזדמנות לנהוג בגרסת קדם-ייצור הרכב. בין המשתתפים באירוע היו בין היתר פראן טורס, פדרי ופרנקי דה יונג, כאשר גם לאמין ימאל נכח באירוע, אך לא נהג ברכב מאחר וטרם קיבל רישיון נהיגה.

הגרסה שנבחנה הייתה גרסת VZ – סימול המשמש את Cupra עבור גרסאות הביצועים הגבוהות שלה. על אף שהרכב היה עטוף בהסוואה מלאה, ניתן היה לזהות מספר מאפיינים חיצוניים ופנימיים. בין היתר צויד הדגם בחישוקי סגסוגת בקוטר 19 אינץ’ בצבע נחושת – אלמנט עיצובי המזוהה עם המותג – ובמושבי באקט מרופדים בבד דינמיקה, חומר סינתטי מתקדם המשמש בדגמים ספורטיביים בשל עמידותו ואחיזתו המשופרת.

פדרי (אינסטגרם קופרה)

נהיגת המבחן כללה התנסות בתאוצה, בלימה והתנהגות דינמית, תוך שימוש במצב נהיגה Sport, הקיים בדגמי Cupra ומאפשר מיפוי מצערת חד יותר והקשחת מערכות השלדה בהתאם לכיול הדגם. בנוסף נבחנה מערכת השמע של Sennheiser, שצפויה להיות מוצעת כחלק ממפרט האבזור של הרכב.

ה־Raval מבוסס כאמור על פלטפורמת MEB Small, המיועדת לדגמים חשמליים עירוניים בקבוצת פולקסווגן, בהם גם דגמים עתידיים של מותגי הקבוצה. הפלטפורמה תוכננה עבור סוללות בקיבולת משתנה והנעה קדמית, עם דגש על ייצור יעיל ועלות נמוכה יחסית ביחס לדגמים חשמליים גדולים יותר בפלטפורמת MEB הוותיקה.

על פי הצהרות היצרנית, ה־Raval יוצע במספר גרסאות הספק וסוללה, כאשר גרסת ה־VZ צפויה להיות החזקה ביותר בהיצע. בעבר הציגה Cupra אבטיפוס קונספטואלי בשם UrbanRebel, ששימש בסיס עיצובי וטכנולוגי לדגם הסדרתי, עם יעד הספק מרבי של עד 226 כוחות סוס (166 קילוואט) וטווח נסיעה של עד כ־440 ק"מ בתקן WLTP בגרסאות מסוימות. הנתונים הסופיים לגרסאות הייצור צפויים להתפרסם בסמוך להשקה הרשמית.

פרנקי דה יונג (אינסטגרם קופרה)

הדגם עתיד להיות מיוצר בספרד, כחלק מתוכנית ההשקעות של קבוצת פולקסווגן במפעלי ייצור לרכב חשמלי בחצי האי האיברי. המהלך משתלב באסטרטגיית המעבר להנעה חשמלית מלאה של המותג בשנים הקרובות, תוך התמקדות בדגמים קומפקטיים המיועדים לשימוש עירוני ואירופי בעיקר.

נהיגת המבחן עם שחקני ברצלונה התקיימה כחלק משיתוף הפעולה הרשמי בין Cupra לבין FC Barcelona, במסגרתו המותג משמש כשותף רשמי של המועדון. כחלק מהפעילות המשותפת הושקה גם יוזמה בשם “The Road Back Home”, שבמסגרתה גרסה ייעודית של Cupra Formentor תנוע בין ערים שונות ותפגוש קהילות אוהדים של הקבוצה.

ה־Raval מסמן עבור Cupra כניסה רשמית לפלח הסופר־מיני החשמלי – סגמנט הצפוי לגדול משמעותית בשנים הקרובות באירופה, עם התרחבות היצע הדגמים העירוניים החשמליים. פרטים מלאים בנוגע למפרטים, טווחי נסיעה סופיים, זמינות בשווקים ומחירים ייחשפו במעמד ההשקה הרשמי.

הכותב שי לב שימש בעבר כעורך הראשי של אתר ONE ובימים אלו עורך את מדור האזור המוטורי באתר.

רוצים לדעת ראשונים על כל כתבה במדור האזור המוטורי? היכנסו לתפריט באפליקציית ONE בסמארטפון, בחרו “התראות” וסמנו את האזור המוטורי. נתראה בכתבה הבאה

פורסם במקור במארקה