מה עושים כשפתאום אין חשק ללכת למכון הכושר?

יש רגעים שכל מתאמן מכיר. התקופה מתחילה בהתלהבות, האנרגיה גבוהה, כל אימון מרגיש כמו צעד קדימה. ואז, בלי אזהרה מוקדמת, מגיעה תקופה אחרת. החשק נעלם. פתאום המכון מרגיש רחוק יותר, המשקולות כבדות יותר, והספה בבית נראית כמו אופציה הגיונית בהרבה. חשוב להבין שזה מצב טבעי לחלוטין, והוא לא מעיד על חולשה אלא על עייפות מנטלית, שגרה שחוקה או ירידה זמנית במוטיבציה.

הדבר הראשון שצריך לזכור הוא שעקביות חשובה יותר ממוטיבציה. מוטיבציה היא רגש משתנה, אבל עקביות היא הרגל. מתאמנים מצליחים לא מגיעים למכון כי תמיד יש להם חשק, אלא כי הם הפכו את האימון לחלק מהזהות שלהם. גם אימון קצר של 30 דקות עדיף על ויתור מוחלט. ברגע שמגיעים למכון ומתחילים לזוז, במקרים רבים החשק חוזר תוך דקות.

אחת הדרכים היעילות ביותר לשבור תקופה של חוסר חשק היא שינוי. הגוף והמוח מתרגלים לשגרה, ושגרה יוצרת שעמום. תוכנית אימונים חדשה יכולה להדליק מחדש את העניין. מעבר מתוכנית מכשירים לתוכנית משקולות חופשיות, שילוב תרגילים חדשים, או אפילו שינוי סדר התרגילים יכולים ליצור גירוי חדש ולהחזיר את תחושת האתגר.

זה טבעי שלפעמים אין חשק (בינה מלאכותית)

גם למוזיקה יש תפקיד עצום במוטיבציה. פלייליסט חדש יכול לשנות לחלוטין את החוויה. המוח מקשר מוזיקה לרגש, ושירים נכונים יכולים להעלות אנרגיה וליצור תחושת דרייב. שירים מהירים יותר, שירים עם משמעות אישית, או אפילו פלייליסט שמיועד רק לאימונים – כל אלה יכולים להפוך את האימון למשהו שמחכים לו.

הגדרת מטרות חדשות היא כלי פסיכולוגי חזק. כאשר אין יעד ברור, אין סיבה פנימית אמיתית להתאמץ. יעד יכול להיות העלאת משקל בתרגיל מסוים, שיפור במראה הכתפיים, ירידה באחוזי שומן או אפילו מטרה פונקציונלית כמו ביצוע מספר מסוים של מתח. יעד יוצר כיוון, וכיוון יוצר מוטיבציה.

שינוי הסביבה יכול גם הוא לעשות הבדל משמעותי. מעבר לשעה אחרת ביום, אימון עם חבר, או אפילו ניסיון של מכון אחר יכולים לרענן את החוויה. לעיתים, חוסר החשק אינו קשור לאימון עצמו אלא לאווירה, לעומס, או לשעמום מהסביבה המוכרת. שינוי קטן יכול ליצור תחושה חדשה לגמרי.

מוזיקה טובה באימון. זה בהחלט יכול לעזור (בינה מלאכותית)

עוד פתרון יעיל הוא הורדת הציפיות באופן זמני. לא כל אימון חייב להיות שיא אישי. לפעמים מספיק להגיע, לזוז, להזיע מעט ולשמור על ההרגל. הלחץ להצטיין בכל אימון יכול דווקא לגרום לשחיקה. אימונים קלים יותר בתקופות עמוסות יכולים לשמור על הרצף עד שהאנרגיה תחזור.

חשוב גם לזכור את הסיבה המקורית שבגללה התחלת להתאמן. בין אם זו בריאות, מראה חיצוני, ביטחון עצמי או תחושת הישג – החיבור למטרה המקורית מחזק את המחויבות. הגוף שאתה בונה הוא תוצאה של מאות החלטות קטנות, ולא של אימון אחד מושלם.

בסופו של דבר, חוסר חשק הוא לא סוף הדרך אלא חלק טבעי מהדרך. ההבדל בין מי שמפסיק לבין מי שמתקדם הוא היכולת להמשיך גם בתקופות פחות טובות. ברגע ששומרים על תנועה, על הרגלים ועל מחויבות בסיסית, המוטיבציה תמיד חוזרת. לא צריך לחכות לחשק – צריך ליצור אותו דרך פעולה.

שימו לב – כל האמור בכתבה זו הנו להעשרה בלבד. בטרם אתם בוחרים בתוכנית אימונים או בתזונה כזו או אחרת, עליכם להיוועץ בדמות מוסמכת שתתאים את האימון שלכם למצבכם הבריאותי ולכושרכם הנוכחי.

הכותב שי לב עורך את מדור בריאות וכושר באתר ONE מאז הושק ב-2013. מאמן כדורסל בהכשרתו, מדריך חדר כושר ומאמן TRX מוסמך.

רוצים לדעת ראשונים על כל כתבה במדור בריאות וכושר? היכנסו לתפריט באפליקציית ONE בסמארטפון, בחרו “התראות” וסמנו את בריאות וכושר. נתראה בכתבה הבאה.