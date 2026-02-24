יום שלישי, 24.02.2026 שעה 21:49
כדורגל ישראלי

"מכבי חיפה סיפקה הופעות מרשימות, סנסציה"

לקראת שמינית גמר ליגת האלופות לנוער מול אתלטיקו מדריד מחר (17:00), בספרד התכוננו לירוקים של מרדכי: "העקביות של שחקני ההתקפה היא היתרון שלהם"

שחקני הנוער של מכבי חיפה (באדיבות מכבי חיפה)
שחקני הנוער של מכבי חיפה (באדיבות מכבי חיפה)

קבוצת הנוער של מכבי חיפה רוצה להמשיך במסע הקסום שלה בליגת האלופות. אחרי שהדיחה את ברצלונה בדרמה גדולה עם דו קרב פנדלים בשלב הקודם, הירוקים יפגשו מחר (רביעי) ב-17:00 את אתלטיקו מדריד למשחק נוקאאוט אחד במעמד שמינית הגמר של המפעל היוקרתי.

לקראת ההתמודדות מול הקולצ’ונרוס, בספרד ניתחו את המצב של החיפאים ואף החמיאו: “מכבי חיפה, בזכות כישרון, הפכה לאחת הסנסציות של ליגת האלופות לנוער”, נכתב באתר Juvenil División de Honor שמתמקד בכדורגל נוער ספרדי.

עוד נכתב שם על הקבוצה מהכרמל: “ההופעות המרשימות השנה של מכבי חיפה בניהולו של איתי מרדכי מבוססות על חוזק ההגנה שלהם, שספגה רק שישה שערים, ועל מאזן המשחקים ללא הפסד שלהם עד כה, חמישה משחקים ללא הפסד”. עוד סומן מבחינת הספרדים: “היתרון של הקבוצה הזו הוא העקביות של ארבעת שחקני ההתקפה שלהם, שכולם מצאו את הרשת”.

איתי מרדכי (לילך וויס-רוזנברג)איתי מרדכי (לילך וויס-רוזנברג)

האימון האחרון בישראל והסקאוטים שיעקבו

אתמול קיימה הקבוצה של איתי מרדכי את האימון האחרון שלה בישראל, כאשר כל שחקני הסגל המשתייכים גם לקבוצה הבוגרת, בהם ינון פינגיזכט, נבות רטנר, נועם שטייפמן, ניב גבאי ודניאל דרזי – התאמנו בשורות הנוער.

כזכור כפי שפרסמנו, שחקני מכבי חיפה מודעים לכך שסקאוטים מכל רחבי אירופה צפויים להגיע ולצפות בהתמודדות במדריד. חובת ההוכחה תהיה עליהם, במטרה לרשום היסטוריה קטנה נוספת ולהעפיל לרבע הגמר. טרם האימון, הם גם צפו בקטעי וידאו ממשחקיה של אתלטיקו כדי ללמוד את היריבה.

