מהם הקנסות הגבוהים בעולם בגין דיבור בנייד?

השימוש בטלפון הנייד בזמן הנהיגה הפך לאחת מעבירות התנועה החמורות ביותר בעולם המודרני. הרשויות במדינות רבות החמירו משמעותית את הענישה, מתוך הבנה כי הסחת דעת של שניות בודדות יכולה להוביל לתאונות קטלניות. כתוצאה מכך, ניתנו קנסות חסרי תקדים בסכומם של אלפי דולרים ואף יותר, במיוחד כאשר מדובר בעבירות חוזרות, נהגים בעלי הכנסה גבוהה או מקרים שנשפטו בבית משפט.

אחד הקנסות הגבוהים ביותר שניתנו בפועל היה בלונדון, בריטניה, כאשר הזמר סטורמזי נקנס בסכום של 2,010 ליש״ט, שהם כ-2,500 דולר. האירוע התרחש במערב קנזינגטון בשנת 2024, כאשר שוטר סמוי הבחין בו משתמש בטלפון בזמן נהיגה ברכב היוקרה שלו. הקנס הגבוה נקבע משום שהעבירה נדונה בבית משפט ולא רק כקנס מנהלי , וכן בשל עבירות תנועה קודמות שהיו רשומות לחובתו, מה שהוביל להחמרה בענישה ואף לפסילת רישיון.

בשוויץ, אחת המדינות המחמירות בעולם בתחום זה, הקנס על שימוש בטלפון בזמן נהיגה אינו סכום קבוע אלא נקבע בהתאם להכנסת הנהג . משמעות הדבר היא שנהגים עשירים במיוחד עלולים לשלם אלפי ואף עשרות אלפי דולרים, משום שהשיטה מבוססת על "קנסות יומיים" לפי רמת הכנסה. הסיבה לגובה הקנס היא הרצון ליצור הרתעה אמיתית, כך שגם נהגים בעלי הון יושפעו מהענישה ולא יראו בה סכום זניח.

בפינלנד, השיטה דומה מאוד לזו של שוויץ. נהג שנתפס משתמש בטלפון בזמן נהיגה יכול לקבל קנס המחושב כאחוז מהכנסתו היומית . המשמעות היא שמנכ"לים ואנשי עסקים בכירים עשויים לשלם קנסות של אלפי אירו. גישה זו נועדה למנוע מצב שבו אנשים עשירים אינם נרתעים מקנסות קבועים, ולכן הענישה מותאמת לרמת ההכנסה האישית.

באוסטרליה נרשמו גם קנסות מהגבוהים בעולם. במדינות מסוימות, הקנס על שימוש בטלפון בזמן נהיגה עולה על 1,200 דולר אוסטרלי, שהם כ-800 דולר אמריקאי. הקנסות הגבוהים הוטלו בעקבות עלייה בתאונות הנגרמות מהסחת דעת, כאשר החוק מגדיר אפילו החזקת הטלפון ביד או הנחתו על הרגל כהפרה .

במדינת קווינסלנד שבאוסטרליה, הקנס הרשמי עומד על כ-1,209 דולר אוסטרלי. הסיבה לגובה הקנס היא הרצון להרתיע נהגים משימוש בטלפון בכל צורה שהיא, כולל שליחת הודעות, גלישה ברשתות חברתיות או החזקת המכשיר ללא שימוש. הרשויות ציינו כי עבירות אלו הן בין הגורמים המרכזיים לתאונות דרכים.

בקנדה, בפרובינציית אונטריו, נהגים שנתפסים משתמשים בטלפון יכולים להיקנס בסכום של עד 1,000 דולר קנדי ואף לספוג שלילת רישיון זמנית. גובה הקנס נובע מההכרה בכך שהסחת דעת דיגיטלית מסוכנת לא פחות מנהיגה תחת השפעת אלכוהול. הענישה המחמירה נועדה להפחית את מספר התאונות הנגרמות בשל שימוש בטלפון.

במדינת מערב אוסטרליה, הקנס יכול להגיע ל-1,000 דולר אוסטרלי, והוא הוגדר כאחד הגבוהים במדינה. הקנס הגבוה נובע מהחלטה ממשלתית להילחם בתאונות דרכים באמצעות ענישה כלכלית משמעותית, מתוך הנחה שהרתעה כלכלית היא אחד הכלים האפקטיביים ביותר.

גם בישראל נשקל לאחרונה קנס חריג בגובה 10,000 שקלים, שהם כ-2,700 דולר, סכום שהיה הופך לאחד הגבוהים בעולם. הסיבה להצעה הייתה העלייה במספר התאונות והדוחות הקשורים לשימוש בטלפון בזמן נהיגה, והכוונה הייתה ליצור הרתעה חזקה במיוחד שתשנה את התנהגות הנהגים.

הקנסות הגבוהים בעולם משקפים מגמה ברורה: מעבר מענישה סמלית לענישה הרתעתית אמיתית. במדינות רבות, במיוחד באירופה, הענישה מותאמת להכנסה האישית או כוללת קנסות של אלפי דולרים, פסילת רישיון ואף הליכים משפטיים. המטרה המרכזית היא למנוע תאונות קטלניות הנגרמות מהסחת דעת, וליצור מסר ברור כי שימוש בטלפון בזמן נהיגה הוא עבירה חמורה שעלולה לעלות ביוקר – כלכלית ואישית.

