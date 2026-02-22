יום ראשון, 22.02.2026 שעה 10:38
כדורגל ישראלי  >> ליגת העל Winner
ליגת העל Winner 25-26
5422-5323הפועל ב"ש1
4825-4823בית"ר ירושלים2
4628-5024מכבי ת"א3
4526-4424הפועל ת"א4
3925-4624מכבי חיפה5
3535-4024הפועל פ"ת6
3145-4023מכבי נתניה7
2933-2524בני סכנין8
2649-3024עירוני טבריה9
2442-3424עירוני ק"ש10
2339-2923הפועל חיפה11
2347-3024מ.ס אשדוד12
2035-2224הפועל ירושלים13
1157-1724מכבי בני ריינה14

בית"ר ירושלים הודיעה על החתמת דניאל וורקו

במועדון הודיעו על החתמתו של הכישרון הצעיר מרמת גן, שעל ההתעניינות בו פורסם לראשונה ב-ONE. הצטרף בחוזה לשלוש עונות עם אופציה לעונה נוספת

|
דניאל וורקו בחתימה בבית
דניאל וורקו בחתימה בבית"ר ירושלים (פרטי)

בית”ר ירושלים התחילה כבר מעכשיו את ההכנות לעונה הבאה. במועדון הודיעו היום (ראשון) על החתמתו של דניאל וורקו שעל ההתעניינות בו פורסם לראשונה ב-ONE. הכישרון הצעיר מהפועל רמת גן, על חוזה שיחל בקיץ לשלוש עונות עם אופציה לעונה נוספת.

כעת, עדיין לא ברור מה יהיה התשלום אותו תידרש להעביר הקבוצה מעיר הבירה. אמנם השחקן בן ה-21 מסיים חוזה, אך לרמת גן מגיעים עליו דמי השבחה והצדדים יצטרכו להגיע להסכמה או ללכת לוועדה למעמד השחקן.

וורקו הוא עוד שחקן צעיר שבית”ר מצרפת אחרי ההצלחה עם ירין לוי וזיו בן שימול. אלמוג כהן המנהל המקצועי רואה בו פוטנציאל גם מקצועית וגם כשחקן שיימכר בעתיד לחו”ל. הקשר יהיה חלק מהסגל בעונה הבאה של בית”ר, סגל שישנה את פניו והוא חלק מההתחדשות הצפויה של הצהובים שחורים ל-2026/27.

לאחר החתימה אמר וורקו לאתר המועדון: “אני מאוד שמח ומתרגש להגשים חלום ולהגיע בעונה הבאה לבית״ר ירושלים. ראיתי איך צעירים מגיעים ומתפתחים להיות שחקנים מובילים ואני מקווה שזה מה שיקרה לי.

“אני מודה לבעלים, להנהלה ולצוות המקצועי על האמון, אבל עכשיו המטרה שלי היא רק אחת – להביא את הפועל רמת גן לליגת העל ולחגוג בסיום העונה”.

הוספת תגובה



טוען תגובות...
אסור לפספס
נגןלמה חשוב שיהיה לך שחקן קירח בקבוצה?
למה חשוב שיהיה לך שחקן קירח בקבוצה?נגןמסי חושף שהוא מכור לסרטונים שלו בטיקטוק
מסי חושף שהוא מכור לסרטונים שלו בטיקטוקנגןנטע אלחמיסטר ורמי גרשון מדגמנים ביחד
נטע אלחמיסטר ורמי גרשון מדגמנים ביחדנגןלמכירה: חולצת הכדורגל של מסי שהיה ילד
למכירה: חולצת הכדורגל של מסי שהיה ילד
כדורגל ישראלי חדשות
ליגת העל Winner
ליגה לאומית
ליגות נמוכות
גביע המדינה
גביע הטוטו
גביע הטוטו לאומית
ליגת העל לנוער
וולה נוער וילדים
ספורט תיכוניים
ליגת ''יעז'' פוצ'יוולי
נבחרת ישראל
ליגת העל לנשים
הליגה הלאומית לנשים
התאחדות/שופטיםכדורגל עולמי חדשות
ליגה ספרדית
ליגה איטלקית
ליגת האלופות
הליגה האירופית
קונפרנס ליג
ליגה אנגלית
ליגה גרמנית
ליגה צרפתית
ליגה בלגית
ליגה הולנדית
ליגה דנית
ליגה רוסית
ליגה טורקית
ליגה יוונית
ליגה קפריסאית
ליגה סקוטית
ליגה פורטוגלית
ליגה שווייצרית
ליגה אוסטרית
ליגה פולנית
ליגה ארגנטינאית
ליגה ברזילאית
מוק' מונדיאל 26 (אירופה) כדורסל ישראלי חדשות
ליגת ווינר סל
גביע המדינה
גביע ווינר
לאומית גברים
ליגת ווינר אתנה נשים
ליגת התיכונים
ישראלים במכללות
נבחרת ישראלכדורסל עולמי חדשות
NBA
יורוליג
יורוקאפ
ליגת האלופות של פיב''א
ליגה ספרדית
ליגה יוונית
ליגה איטלקית
ליגה טורקית
ליגה צרפתית
/* LAST / NEXT ROUNDs */