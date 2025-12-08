בית"ר ירושלים בעקבות דניאל וורקו מהפועל ר"ג

בית"ר ירושלים בעקבות קשר הפועל ר"ג והנבחרת הצעירה, דניאל (דג’אץ) וורקו, בן ה-21. הקבוצה מהבירה עוקבת אחריו ורוצה לרכוש את הכישרון שגיא לוזון זימן לאחרונה לנבחרת עד גיל 21. השחקן אף שותף בניצחון של הצעירה 1:3 על הולנד, בו נכנס בדקה ה-80.

במשחק הבית האחרון של הפועל ר"ג ביום שישי (הפסד 3:2 לכפר קאסם), הבעלים של בית"ר, ברק אברמוב, נכח ביציע כדי לעקוב אחרי וורקו. גם המנהל המקצועי, אלמוג כהן, סימן את הקשר, כפי שהוא נוהג לעשות עם שחקנים צעירים.

אבל בית"ר היא לא הקבוצה היחידה שמעוניינת בוורקו לאור יכולתו. גם עירוני קריית שמונה שמה עליו עין ויש לציין שאין לו סעיף שחרור בחוזהו מהפועל ר"ג, כך שיהיה צורך לנהל מולה מו"מ.

דניאל וורקו (חגי מיכאלי)

וורקו גדל בהפועל ר"ג וזו העונה הרביעית שלו המועדון. הוא גילה שיפור גדול מאוד בשנה האחרונה ונראה שהוא בשל לעשות את הקפיצה לליגת העל. השאלה היא רק באיזו קבוצה הוא ישחק.