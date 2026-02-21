יום שבת, 21.02.2026 שעה 21:43
כדורגל ישראלי  >> ליגת העל Winner
עוד טורים של איציק אהרונוביץ
מה שבנסון עשה, אף אחד במכבי חיפה לא עשה העונה15/02/2026 | 61 תגובות
חיפה עלתה זחוחה, המקום ה-5 הוא שמגיע לה07/02/2026 | 50 תגובות
לרטנר פוטנציאל להפוך לקשר של הנבחרת31/01/2026 | 45 תגובות
רוני לוי הוציא את האוויר מבכר וחיפה הנפוחים24/01/2026 | 156 תגובות
טורי דעה נוספים
בלי חלוץ מכריע בית"ר תצא מהמאבק
עמית בן שושן
17/02/2026 | 25 תגובות
מה שבנסון עשה, אף אחד במכבי חיפה לא עשה העונה
איציק אהרונוביץ
15/02/2026 | 61 תגובות
קאלו מקבל יותר מידי קרדיט בבית"ר
עמית בן שושן
10/02/2026 | 15 תגובות
חיפה עלתה זחוחה, המקום ה-5 הוא שמגיע לה
איציק אהרונוביץ
07/02/2026 | 50 תגובות
איציק אהרונוביץ

ברמה הזו הפלייאוף לא מתאים לחיפה

אהרונוביץ בטור אישי ל-ONE: קטסטרופה של קבוצת כדורגל, כשסק עבר לשחק חלוץ כדי להציל את המולדת זה היה הפרצוף של הירוקים. וגם: השבחים לפרץ ולפ"ת

עומר פרץ הבטיח וגם קיים. הוא לא התבייש תחת כל עץ רענן, ואמר ‘אנחנו באים לנצח בסמי עופר’, זה היה מסר מנטלי מקצועי שהוסיף המון ביטחון לקבוצתו. שישה זרים שיחקו הערב (שבת) בהרכב הפועל פתח תקווה, כמות כזו יכולה לשנות קבוצות מן הקצה אל הקצה. כל הזרים של המלאבסים ביצעו את העבודה ללא דופי, בתוספת הישראלים החכמים.

פ”ת קבוצה מצוינת בכל פרמטר בכדורגל, מי שיגיד ויספר סיפורים שהאורחת גנבה ניצחון זו שטות גמורה, הפועל פ”ת גימדה את מכבי חיפה. אם במחצית הראשונה לא היה מרכז שדה, זה לא בגלל שנבות רטנר, סדריק דון ומיכאל אוחנה היו חלשים, אלא בגלל שפ”ת גרמה להם להיות חלשים. המשחק הכי חלש של רטנר בבוגרים, שלא לדבר על דון שלא נראה במחצית הראשונה במגרש, ואוחנה שלא הביא את עצמו בשום פרמטר של שחקן מספר 10. 

מיכאל אוחנה תופס את הראש (עמרי שטיין)מיכאל אוחנה תופס את הראש (עמרי שטיין)

מכבי חיפה עשתה בחצי הראשון הרבה רעש וצלצולים אבל היו חלשים. ולכל זה גרמו שחקני פ”ת שהיו מתורגלים, מאומנים ומסודרים, ידעו מה צריך לעשות על המגרש בסמי עופר. תקפו בלי פחד, וכשהיו צריכים לצאת למעברים יצאו. חטפו המון כדורים וגם מאחת החטיפות האלה גם עשו את גול הניצחון מאיבוד כדור של ליסב עיסאת.

סק שעלה לשחק חלוץ – הפרצוף של מכבי חיפה

כל מה שניסה ברק בכר עם שינויים לא צלח, ולדוגמה הרגע שעבדולאי סק עבר לשחק חלוץ כדי להציל את המולדת, זה הפרצוף של מכבי חיפה. סק שבינוני מאוד הגנתית, שלח את עצמו או שלחו אותו, והבלם עלה כדי לנסות ולהבקיע, אבל כל זה לא צלח. מכבי חיפה הייתה בלחץ, שום דבר לא הלך. רגליי השחקנים רעדו, הם היו כבדים, שקופים, והפועל פ”ת כמו גדולה ניצלה את החולשה של הירוקים, וכמעט בכל חטיפת כדור הם מצאו את עצמם באזורים מסוכנים.

מכבי חיפה צריכה מהר לשכוח את המשחק הזה כי ביכולת כזו היא לא עוברת את מכבי ת”א, למרות שיש עוד חודש ימים לחצי גמר, שיכול להציל לה את העונה. אתה רואה שאף שחקן לא הביא כלום מעצמו, לא במקצועי, לא בפיזי, ולא במנטלי, וזה ירוק הדביק ירוק. קטסטרופה של קבוצת כדורגל, ברמה הזו הפלייאוף העליון לא מתאים לה. ולמי כן? דווקא להפועל פ”ת המאומנת, שיודעת מה רוצה מעצמה, ומבינה את המאמן ואיך משחקים נכון נגד מכבי חיפה. 

עומר פרץ (עמרי שטיין)עומר פרץ (עמרי שטיין)

האורחת מהמרכז שמרה נכון, לא נתנה לשחקני היריב לנשום, השחקנים בכחול ביצעו היטב את הוראות המאמן, ופשוט היה כיף גדול לראות את הפועל פ”ת. אין ספק שפרץ הבטיח וקיים. מאמן המלאבסים הוכיח שהדיבורים עליו כדבר הבא בכדורגל הישראלי נכונים, עם שלושה סימני קריאה.

הוספת תגובה



טוען תגובות...
אסור לפספס
נגןלמה חשוב שיהיה לך שחקן קירח בקבוצה?
למה חשוב שיהיה לך שחקן קירח בקבוצה?נגןמסי חושף שהוא מכור לסרטונים שלו בטיקטוק
מסי חושף שהוא מכור לסרטונים שלו בטיקטוקנגןנטע אלחמיסטר ורמי גרשון מדגמנים ביחד
נטע אלחמיסטר ורמי גרשון מדגמנים ביחדנגןלמכירה: חולצת הכדורגל של מסי שהיה ילד
למכירה: חולצת הכדורגל של מסי שהיה ילד
כדורגל ישראלי חדשות
ליגת העל Winner
ליגה לאומית
ליגות נמוכות
גביע המדינה
גביע הטוטו
גביע הטוטו לאומית
ליגת העל לנוער
וולה נוער וילדים
ספורט תיכוניים
ליגת ''יעז'' פוצ'יוולי
נבחרת ישראל
ליגת העל לנשים
הליגה הלאומית לנשים
התאחדות/שופטיםכדורגל עולמי חדשות
ליגה ספרדית
ליגה איטלקית
ליגת האלופות
הליגה האירופית
קונפרנס ליג
ליגה אנגלית
ליגה גרמנית
ליגה צרפתית
ליגה בלגית
ליגה הולנדית
ליגה דנית
ליגה רוסית
ליגה טורקית
ליגה יוונית
ליגה קפריסאית
ליגה סקוטית
ליגה פורטוגלית
ליגה שווייצרית
ליגה אוסטרית
ליגה פולנית
ליגה ארגנטינאית
ליגה ברזילאית
מוק' מונדיאל 26 (אירופה) כדורסל ישראלי חדשות
ליגת ווינר סל
גביע המדינה
גביע ווינר
לאומית גברים
ליגת ווינר אתנה נשים
ליגת התיכונים
ישראלים במכללות
נבחרת ישראלכדורסל עולמי חדשות
NBA
יורוליג
יורוקאפ
ליגת האלופות של פיב''א
ליגה ספרדית
ליגה יוונית
ליגה איטלקית
ליגה טורקית
ליגה צרפתיתספורט אחר חדשות
טניס
גלישת גלים
בריאות וכושר
האזור המוטורי
כדוריד
כדורעף
כדורשת
ג'ודו
שייט
גלישת רוח
אופניים
אתלטיקה/התעמלות
שחייה
טאקוונדו / אגרוף
ספורט אמריקני / NFL
ספורט בקהילה
ענפי ספורט אילת
התאחדות בתי הספר
המשחקים הפראלימפיים
אומנויות לחימה