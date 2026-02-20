"הפועל היא הזדמנות שלא הייתי יכול לוותר עליה"

בהפועל תל אביב שמו לעיניהם משימה לחזק את הסגל עם פורוורד והם אכן עשו זאת, כשקסלר אדוארדס חתם באופן רשמי, אחרי שעל מועמדותו נחשף לראשונה כאן ב-ONE. אז היום (שישי) הוא גם הצטרף רשמית.

האמריקאי בן ה-25 עזב לראשונה את ארצות הברית בשביל תחנה מעבר לים, והוא נחת בנתב״ג מוקדם יותר שם אנשי האדומים קיבלו את פניו ובירכו אותו על ההצטרפות למשפחה.

“הזדמנות שלא הייתי יכול לוותר עליה”

אדוארדס אמר עם נחיתתו בארץ: ״הרגע נחתתי בישראל, מוכן להתחיל עם הפועל תל אביב. זו הזדמנות שלא הייתי יכול לוותר עליה כשאני והסוכנים שלי קיבלנו את השיחה. אני יודע שהקבוצה שואפת גבוה בפלייאוף, בפיינל פור, ביורוליג, אני מוכן לתרום כל מה שאני יכול כדי לעזור לזה לקרות״.

(קסלר אדוארדס (הפועל IBI תל אביב)

בכל מקרה, אדוארדס הגיע מהג׳י ליג כשהקבוצה האחרונה שלו הייתה קבוצת הפיתוח של דנבר, אבל יש לו גם 178 הופעות ב-NBA עם דאלאס, סקרמנטו וברוקלין. הוא יחזק את הסגל של דימיטריס איטודס רק ביורוליג, כאשר בליגה במאמן כבר רשם 10 זרים, הכמות המקסימלית.