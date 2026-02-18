קסלר אדוארדס מועמד להפועל תל אביב

נייג׳ל הייז דייויס כבר לא יגיע להפועל תל אביב, אבל במועדון עושים כל שביכולתם כדי בכל זאת לחזק את הסגל של דימיטריס איטודיס. בינתיים, ל-ONE נודע לראשונה שאחד המועמדים להגיע הוא קסלר אדוארדס.

הפורוורד משחק בליגת הפיתוח של ה-NBA, וקבוצתו כעת היא קבוצת הפיתוח של דנבר נאגטס. בכללי, יש לאדוארדס (25, 2.01) 178 הופעות בקריירה בליגה הטובה בעולם, בברוקלין, סקרמנטו ודאלאס.

במשחקים הללו יש לו ממוצע של 12.7 דקות, ובדקות האלו יש לו בממוצע 3.6 נקודות ו-2.2 ריבאונדים. עונת השיא שלו הייתה ב-2021/22 אצל הנטס, שם שיחק בממוצע כ-20 דקות וקלע כשש נקודות לערב.

בנוסף, יש לו גם שמונה הופעות בפלייאוף, שש בסקרמנטו ועוד שתיים בברוקלין. הוא נבחר בדראפט של 2021 במקום ה-44, כלומר בסיבוב השני, על ידי ברוקלין. אדוארדס הלך לקולג׳ במכללת פפרדיין.

גם סאריץ׳ עדיין על הרדאר

באותו נושא, במועדון עדיין עוקבים אחר מצבו של דאריו סאריץ׳ ואם הקרואטי יבחר לעזוב רשמית את ה-NBA, הוא צפוי לקבל פנייה מהפועל תל אביב כדי להגיע ולחזק את הקו הקדמי של דימיטריס איטודיס.