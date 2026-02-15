אנדרלמוסיה גדולה הייתה בסכנין בימים האחרונים. ספורט וכדורגל לא היו שם. אוהדים נכנסים לתוך חדר ההלבשה ומאיימים על כל מי שישנו שם, בסופו של דבר, זה פוגע בקבוצה בגדול. לדוגמה, גול בדקה ה-5 מקרן בסמי עופר, זה נותן למכבי חיפה יתרון ענק. מצד שני, גם אלון אזוגי וגם עומר אבוהב היה מבוהלים, כאילו לא ידעו איפה נמצאים. נראה שסכנין שיחקו עם שמונה שחקני שדה מול עשרה של מכבי חיפה.

כשאתה משחק מול 24 אלף צופים שמעודדים ללא הפסקה, זה נראה כפי שזה נראה. צריך להגיד את האמת, סכנין הגיעה למשחק, אבל לא יכלו לשחק כדורגל. הם הגיעו ללא שרון מימר, שהחליט להתפטר ובצדק. אני לא מכיר את מי שהחליף אותו, זה מנהל הקבוצה ולצידו מאמן הנוער, שבאו לשחק בשיטה של שלושה בלמים ללא הבנה איך לשחק את השיטה הזו. סכנין נראתה פרוצה מההתחלה, וכשמשחקים בשלושה בלמים בסמי עופר, עם כל הבעיות שיש, אתה חייב לשחק קודם כל הגנתי כדי לא לקבל גול מהיר. אבל ההפך היה הנכון. אף שחקן של סכנין לא הבין מה אמרו לו ואיך צריך לעמוד בשיטה. בסופו של דבר, אחרי שמכבי חיפה הבקיעה בקרן ממהלך גדול של מנואל בנסון ויילה בטאיי, ליסאב עיסת המצוין נגח פנימה.

השער השני לא איחר לבוא כשינון פייגנזיכט מצא את קנג’י גורה, שבישל בכדור ענק לסדריק דון, והנה כבר 0:2. סכנין מבולבלת, לא מאורגנת, לא מסודרת. הם היו כמו קונוסים על הדשא, ואת זה מכבי חיפה ניצחה בגדול. אבל צריך לומר זאת: המשחק הערב היה המשחק הכי טוב של מכבי חיפה העונה הזו מאז שברק בכר הגיע, גם מהניצחון על מכבי תל אביב. לא היה שחקן בינוני על המגרש הערב, כולם היו טובים, עשו את העבודה כמו שצריך. גאורגי ירמקוב, עבדולאי סק שלא עשה שטויות, לכן גם הקהל גם מחא לו כפיים כשהוא הוחלף. עיסת נמצא בהתקדמות אדירה. הבגרות במשחק שלו יוצאת דופן, ממשחק למשחק הוא הופך להיות בלם בקנה מידה גבוה. גם השער הוסיף לו ביטחון גדול. הוא שומר מצוין, מניע את הכדור טוב, הוא התבגר. כמובן שפיינגזיכט עשה את העבודה שלו בשקט, ובטאיי שהוא מגן ימני מצוין ביצע את המוטל עליו.

שחקני מכבי חיפה מאושרים (עמרי שטיין)

כיף היה לראות את נבות רטנר הצעיר, שהשתלט על העמדה, ועושה עבודה ללא דופי. הוא עושה מעבר למצופה לתפקיד הזה לילד בן 18. מכבי חיפה מרוויחה כאן שחקן להמון שנים. הילד ילך וישתפר. מה שמפתיע אותי אצלו זה הביטחון שלו. נכון, סכנין הייתה חלשה, אבל זה משחק שלישי שאני עוקב אחריו. זו הנאה צרופה להתבונן בו. סדריק דון עשה את העבודה הכי טוב מעמדת ה-8, הצטרף וגם כבש את הגול. לגבי מיכאל אוחנה, לפעמים הדריבלים שלו היו מיותרים, אבל הוא בסך הכל היה טוב ותזזיתי, וגם מצא את עצמו לבד ברחבת החמש ומסיים בשער מצוין לאחר מהלך ענק.

גיא מלמד זה מלמד, את הגול שלו הוא נותן. קנג’י גורה מעורב בשניים או שלושה גולים, מי סופר כבר אצלו. הוא כנראה מלך הבישולים בליגה. אחרון חביב זה בנסון. מה שהוא עשה היום, זה משהו שאף שחקן במכבי חיפה לא עשה העונה. הדריבלים, הבישולים, האחד על אחד, משחק עם הראש למעלה. הדבר היחיד שאפשר לעשות נגדו זה להכשיל אותו. שיתוף הפעולה שלו עם בטאיי ענק. בכלל, שיתוף הפעולה בין כל השחקנים היה מהנה. הקבוצה הייתה מסודרת, ממושמעת, עד לחילופים. ברגע שבכר ביצע שינויים המשחק הפך להיות שוויוני. היכולת של המחליפים לא מספיק טובה ואת זה מכבי חיפה צריכה לתקן ומהר. בקרוב יחזרו הפצועים, ויהיו גם חילופים ברמה גבוהה.

מנואל בנסון ויילה בטאיי. שיתוף פעולה מהנה (עמרי שטיין)

עם בנסון ברמה גבוהה, יהיה קשה לעצור את מכבי חיפה

לפי רמת משחקו של בנסון, הוא רקד סמבה, הסתובב לאן שהוא רוצה, כמה שהוא רוצה ומתי שהוא רוצה. אם הוא היה סביבון של חנוכה, אז הייתי אומר למכבי חיפה “נס גדול היה פה”, מכיוון שלפי רמת המשחק שלו היום, אני לא זוכר הרבה שנים שחקן כנף שיש לו גם כושר מנהיגות, גם יכולת אישית מטורפת, שעובר שחקנים איך ומתי שהוא רוצה, כשהוא עדיין לא בכושר משחק מלא ואני מקווה שעד המשחק בחצי גמר הגביע הוא כבר יהיה בכושר מלא, כי עם בנסון ברמה גבוהה, יהיה קשה לעצור את מכבי חיפה.

כולי תקווה שמכבי חיפה הולכת לדרך חדשה היום, כשהמשחק הכי חשוב עבורה הוא בגביע נגד מכבי תל אביב בחודש מרץ. אם הקבוצה תזכה בגביע, היא תציל את העונה ותצליח להגיע לליגה האירופית, מה שהמקום הרביעי לא בטוח יבטיח אירופה. אבל למכבי חיפה יש עוד עבודה רבה, כי ביום שבת תגיע לסמי עופר הקבוצה המפתיעה של ליגת העל. למרות שהפועל חיפה הפתיעה אותה עם 0:1, להפועל פתח תקווה יש מה למכור. אני מחכה ומצפה כבר ליום שבת, לראות האם מכבי חיפה יכולה לחזור על היכולת של הערב, או שזו הייתה אפיזודה חולפת מכיוון ששחקני סכנין היו בסך הכל קונוסים.