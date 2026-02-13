אוהדים מחו באימון נגד מימר, שעלול להתפטר

לא רגוע בבני סכנין, עם אירוע חריג וחמור שהתרחש היום (שישי). אוהדי הקבוצה מהמגזר הגיעו לאימון ומחו, כאשר האימון פוצץ. רעולי פנים נכנסו למגרש ומחו נגד שרון מימר, שהוכנס לחדר ההלבשה ועלול להתפטר, כך נודע לראשונה ל-ONE.

המחאה היא בעיקר בגלל השחרור של השחקן הוותיק, איאד אבו עביד, לבני ריינה, זאת במהלך חלון ההעברות החולף. בעקבות המקרה, הוזמנה משטרה לדוחא, ולאחר שהשוטרים הגיעו, העניינים נרגעו. בסכנין הגיבו לאירוע החמור: "במצב שנוצר מימר לא יכול לאמן את הקבוצה".

כזכור, רק אתמול מנכ"ל סכנין יוסף בדארנה עלה להתראיין בתוכנית “שיחת היום” ב-ONE וסיפר על המקרה עם אבו עביד, שם טען: “ישבתי עם השחקן וסיכמנו הכל שהוא נשאר בסכנין ולא עובר. הוא חיבק אותי ואמר שהוא נשאר בסכנין בשבילי. פתאום ב-14:30 אני מקבל טלפון שהוא חתם בריינה”.

אוהדי בני סכנין (עמרי שטיין)

בדארנה ב”שיחת היום”: “אנחנו בשם ההנהלה והצוות המקצועי, רצינו שאבו עביד יישאר, והבטחתי לו שיישאר לעוד כמה שנים. אם הוא היה אומר לי שהוא רוצה לעזוב, מי אני שאשאיר אותו. הוא קיבל שם קצת כסף יותר והחליט לעזוב”.

אני יודע שיש לו בטן מלאה על מה שקורה בסכנין.

”אם שחקן מסופסל כמה משחקים ומתחיל לעשות בלגן, אני לא אוהב את זה. הוא היה מתחילת העונה בהרכב, כל הבלמים ישבו בחוץ וחיכו להזדמנות שלהם. אם אתה יושב בחוץ משחק שתיים אתה צריך להתמודד”.

אמרת שהוא אמר לך שהוא נשאר ואז הלך לריינה.

”הוא חיבק אותי ואחרי שעתיים אני רואה שהוא חתם בריינה, זה היה כמו סכין בגב שלי”.