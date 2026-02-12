יום חמישי, 12.02.2026 שעה 15:26
כדורגל ישראלי  >> ליגת העל Winner
ליגת העל Winner 25-26
5121-5122הפועל ב"ש1
4725-4822בית"ר ירושלים2
4226-4722מכבי ת"א3
4125-4122הפועל ת"א4
3624-4222מכבי חיפה5
3234-3922הפועל פ"ת6
2829-2522בני סכנין7
2845-3622מכבי נתניה8
2342-2722מ.ס אשדוד9
2246-2622עירוני טבריה10
2040-3122עירוני ק"ש11
2031-2122הפועל ירושלים12
2039-2822הפועל חיפה13
1151-1622מכבי בני ריינה14

"אבו עביד חיבק אותי וחתם בריינה. כמו סכין בגב"

מנכ"ל סכנין יוסף בדארנה בתוכנית "שיחת היום": "לא כיבד את שרון מימר, לא אוהב כששחקן שמסופסל עושה בלגן". וגם: עתיד המאמן, הרכש, הקהל ואבו יונס

|
איאד אבו עביד (רדאד ג'בארה)
איאד אבו עביד (רדאד ג'בארה)

בני סכנין, שנאבקת על הכניסה לפלייאוף העליון, התחזקה ביום האחרון של חלון ההעברות בסתיו נחמני וג’יימס אדניי ותתארח אצל מכבי חיפה ביום ראשון. מנכ”ל הקבוצה, יוסף בדארנה, עלה לדבר על כך בתוכנית “שיחת היום” של ONE.

למה הקהל של סכנין נגד שרון מימר?
”אני מפה פונה לקהל שלנו, להבין את הסיטואציה. אני בטוח במימר, הוא מאמן שרוצה להצליח ורוצה לתת כמה נקודות פה לקהל: לגבי אבו עביד, הוא שחקן בית שלנו שעזב, אני אישית ישבתי עם השחקן וסיכמנו הכל שהוא נשאר בסכנין ולא עובר. הוא אחרי האימון בא אליי עם אבא שלו והייתי מופתע ממה שקרה אחרי, הוא חיבק אותי ואמר שהוא נשאר בסכנין בשבילי. פתאום ב-14:30 אני מקבל טלפון שהוא חתם בריינה, מה קרה שם? זה מה שקרה, הכסף מניע את הכדורגל. אנחנו בשם ההנהלה והצוות המקצועי, רצינו שיישאר והבטחתי לו שיישאר לעוד כמה שנים. אם הוא היה אומר לי שהוא רוצה לעזוב, מי אני שאשאיר אותו. הוא קיבל שם קצת כסף יותר והחליט לעזוב”.

אני יודע שיש לו בטן מלאה על מה שקורה בסכנין.
”אם שחקן מסופסל כמה משחקים ומתחיל לעשות בלגן, אני לא אוהב את זה. הוא היה מתחילת העונה בהרכב, כל הבלמים ישבו בחוץ וחיכו להזדמנות שלהם. אם אתה יושב בחוץ משחק שתיים אתה צריך להתמודד”.

איאד אבו עביד (עמרי שטיין)איאד אבו עביד (עמרי שטיין)

הוא לא ידע להתמודד?
”לפי דעתי כן, אני גלוי, הוא לא ידע לקבל את זה כי הוא שחקן גדול”.

ואז הוא עשה בלגן?
”הוא לא עושה בלגן, אבל יש שחקנים למשל כמו עומר אבוהב, שהוא מהכי טובים שלנו, מימר החליט שבוע שעבר שהוא לא יהיה בהרכב והוא התנהג כאילו הוא בהרכב, יצא לחימום שמח. חיבקתי אותו ואמרתי לו כל הכבוד לך. אני מבין את אבו עביד שרצה לשחק, אבל הוא לא קיבל את זה כמו שצריך”.

הוא לא כיבד את המאמן?
”לא, לצערי לא”.

“כמו סכין בגב”

אמרת שהוא אמר לך שהוא נשאר ואז הלך לריינה.
”הוא חיבק אותי ואחרי שעתיים אני רואה שהוא חתם בריינה, זה היה כמו סכין בגב שלי”.

אוסו קוובנה נאבק עם איאד אבו עביד (חגאוסו קוובנה נאבק עם איאד אבו עביד (חג'אג' רחאל)

לא ביקשו את האישור שלכם? איך לא ידעת?
”דיברנו איתו על הישארות, גם מימר היה לידנו. שאלנו אם אתה רוצה להישאר או לא, אמר לי לתת לו דקה ואז חזר אלינו שהוא חתום בריינה. בקשר לאחמד טאהא גם אני רוצה לציין, הוא יצא לריינה להשאלה בלבד, אלה שחקנים שלא מקבלים דקות משחק אז טבעי שהם ייצאו. בעונה הבאה הוא איתנו”.

אז הקהל לא פייר כלפי מימר?
”אני מבקש מהקהל להירגע, לתמוך בקבוצה ובמאמן. אנחנו מקום שביעי, קרובים לפלייאוף העליון ורחוקים מהתחתית”.

אבל אתה מבין את הקהל שאומר הביאו לנו שוער מליגה א’.
”זה שוער שלישי”.

הבאתם גם את אדניי ונחמני, אתה רואה בזה חיזוק?
”מתחילת השנה יש לנו הרבה עומס בקישור האחורי ובהגנה, ואין התקפה, נחמני שחקן טוב וזה יוצר תחרות טובה. גם אדניי טוב ואני מאמין שהכל היה לטובת הקבוצה”.

מימר יסיים את העונה כמאמן סכנין?
”מאה אחוז”.

שרון מימר (לילך וויס-רוזנברג)שרון מימר (לילך וויס-רוזנברג)

מה קורה עם אבו יונס? יישאר או לא?
”אנחנו לא מדברים על זה. אם הוא לא יישאר אז נשב ונדבר, תמיד יש מחליפים”.

אז אתה תחליף אותו?
”אני לא אומר את זה”.

הפכת להיות האיש החזק היום בסכנין.
”אבו יונס זו דמות מאוד טובה ויפה, אני לומד ממנו. אני לא יכול להחליט שתוך שנתיים אני היו”ר של הקבוצה”.

אבו יונס כועס על הקהל עם מימר והכל?
”לא, הוא מבין את הקהל שרוצה לטובת הקבוצה. לפעמים יש כמה אוהדים שיוצאים מהגבול, אז יש לו כמה הערות, אבל הוא אוהב את הקהל”.

הוספת תגובה



טוען תגובות...
