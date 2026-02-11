רשמית: איליי אבייב חוזר לשחק בנהריה

עירוני נהריה הודיעה רשמית היום (רביעי) כי איליי אבייב מצטרף לקבוצה עד לתום העונה. על הסיכום של אבייב בנהריה דיווחנו לראשונה כאן באתר ONE.

אבייב בן ה-26, שמתנשא לגובה של 2.03 מטרים, לא היה רשום באף קבוצה מתחילת העונה. השחקן ששיחק בנהריה גם לפני שנתיים, בעונת 2023/24 נפצע בחלקה הראשון בפציעה שהשביתה אותו לכל המשך העונה.

בעונה שעברה שיחק באליצור יבנה והעמיד מספרים נהדרים של 20.8 נקודות, 12 ריבאונדים ו-5.8 אסיסטים למשחק. בתחילת העונה אבייב חוזר כבר על ידי הסגולים מהגליל המערבי, אך בשל פערים כספיים לא נסגרה העסקה. כעת, התנאים הבשילו לחזרתו של אבייב לנהריה.