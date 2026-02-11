יום רביעי, 11.02.2026 שעה 20:54
כדורסל ישראלי  >> לאומית גברים סל
לאומית גברים סל 25-26
391535-184720הפועל אילת
361558-180920מכבי רחובות
351563-176220עירוני נהריה
331565-161320הפועל חיפה
301597-173519מכבי אשדוד
291595-163520א.ס. רמה"ש
291523-153418אליצור אשקלון
291574-155519מ.כ. עוטף דרום
281662-160420מכבי פ"ת
281818-175820הפועל מגדל העמק
251622-154019אליצור יבנה
241667-157620מכבי חיפה
241602-148218מכבי קריית גת
231497-137017אליצור שומרון
221809-159820מ.ס צפת
221614-138318מכבי מעלה אדומים

רשמית: איליי אבייב חוזר לשחק בנהריה

הפורוורד שנבחר לישראלי המצטיין בליגה הלאומית בשנה שעברה, חוזר לשחק במדי הצפוניים עד תום העונה. הקאמבק דובר כבר בקיץ אך כעת התנאים הבשילו

|
איליי אבייב, במדי אליצור יבנה (ליגה לאומית)
איליי אבייב, במדי אליצור יבנה (ליגה לאומית)

עירוני נהריה הודיעה רשמית היום (רביעי) כי איליי אבייב מצטרף לקבוצה עד לתום העונה. על הסיכום של אבייב בנהריה דיווחנו לראשונה כאן באתר ONE.

אבייב בן ה-26, שמתנשא לגובה של 2.03 מטרים, לא היה רשום באף קבוצה מתחילת העונה. השחקן ששיחק בנהריה גם לפני שנתיים, בעונת 2023/24 נפצע בחלקה הראשון בפציעה שהשביתה אותו לכל המשך העונה.

בעונה שעברה שיחק באליצור יבנה והעמיד מספרים נהדרים של 20.8 נקודות, 12 ריבאונדים ו-5.8 אסיסטים למשחק. בתחילת העונה אבייב חוזר כבר על ידי הסגולים מהגליל המערבי, אך בשל פערים כספיים לא נסגרה העסקה. כעת, התנאים הבשילו לחזרתו של אבייב לנהריה.

