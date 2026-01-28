יום חמישי, 29.01.2026 שעה 00:51
כדורסל ישראלי  >> לאומית גברים סל

מצאה גבוה: איליי אבייב סיכם בעירוני נהריה

הקבוצה מהצפון, שנמצאת במקום השלישי בליגה הלאומית, הביאה חיזוק משמעותי, כאשר הסנטר חוזר לקבוצה ולכדורסל הישראלי לאחר שלא היה רשום עד כה העונה

|
איליי אבייב (יעל אמסילי)
איליי אבייב (יעל אמסילי)

עירוני נהריה, שחיפשה חיזוק לקבוצה, בדרך לקבל אחד מאוד משמעותי, כאשר הגבוה איליי אבייב סיכם היום (רביעי) את תנאיו הכספיים בקבוצה. מה שעוד נותר פתוח הוא מתי השחקן, השוהה עם משפחתו בארצות הברית, יצטרף בפועל לקבוצה. 

אבייב (26, 2.03), שלא רשום באף קבוצה מתחילת העונה, שיחק בנהריה בעונת 2023/24 ונפצע בחלקה הראשון של העונה, בפציעה שהשביתה אותו לכל המשך העונה.

בעונה שעברה שיחק אבייב באליצור יבנה והעמיד מספרים נהדרים של 20.8 נקודות, 12 ריבאונדים ו-5.8 אסיסטים למשחק. בתחילת העונה השחקן חוזר כבר על ידי הסגולים מהגליל המערבי, אך בשל פערים כספיים לא נסגרה העסקה. כעת נראה שהתנאים בשלו לחזרתו של הגבוה חזרה לנהריה.

שחקני עירוני נהריה, תקווה לשמור על המומנטום החיובי (עילאי אלעד מנהלת ליגה לאומית Winner)שחקני עירוני נהריה, תקווה לשמור על המומנטום החיובי (עילאי אלעד מנהלת ליגה לאומית Winner)

עירוני נהריה, אשר שואפת לעלות אל הליגה הבכירה, נמצאת במקום השלישי בטבלה עם מאזן של 4:14 לזכותה. הסגולים יודעים שכדי שיוכלו להשיג את המטרה הם חייבים לשמור על המומנטום החיובי שלהם שעומד על ארבעה ניצחונות רצופים, והם יקוו שהחיזוק של אבייב יעזור להם בהמשך.

הוספת תגובה



טוען תגובות...
אסור לפספס
נגןמסי חושף שהוא מכור לסרטונים שלו בטיקטוק
מסי חושף שהוא מכור לסרטונים שלו בטיקטוקנגןנטע אלחמיסטר ורמי גרשון מדגמנים ביחד
נטע אלחמיסטר ורמי גרשון מדגמנים ביחדנגןלמכירה: חולצת הכדורגל של מסי שהיה ילד
למכירה: חולצת הכדורגל של מסי שהיה ילדנגןמאור בוזגלו חושף את ההרגל המגונה שלו
מאור בוזגלו חושף את ההרגל המגונה שלו
כדורגל ישראלי חדשות
ליגת העל Winner
ליגה לאומית
ליגות נמוכות
גביע המדינה
גביע הטוטו
גביע הטוטו לאומית
ליגת העל לנוער
וולה נוער וילדים
ספורט תיכוניים
ליגת ''יעז'' פוצ'יוולי
נבחרת ישראל
ליגת העל לנשים
הליגה הלאומית לנשים
התאחדות/שופטיםכדורגל עולמי חדשות
ליגה ספרדית
ליגה איטלקית
ליגת האלופות
הליגה האירופית
קונפרנס ליג
ליגה אנגלית
ליגה גרמנית
ליגה צרפתית
ליגה בלגית
ליגה הולנדית
ליגה דנית
ליגה רוסית
ליגה טורקית
ליגה יוונית
ליגה קפריסאית
ליגה סקוטית
ליגה פורטוגלית
ליגה שווייצרית
ליגה אוסטרית
ליגה פולנית
ליגה ארגנטינאית
ליגה ברזילאית
מוק' מונדיאל 26 (אירופה) כדורסל ישראלי חדשות
ליגת ווינר סל
גביע המדינה
גביע ווינר
לאומית גברים
ליגת ווינר אתנה נשים
ליגת התיכונים
ישראלים במכללות
נבחרת ישראלכדורסל עולמי חדשות
NBA
יורוליג
יורוקאפ
ליגת האלופות של פיב''א
ליגה ספרדית
ליגה יוונית
ליגה איטלקית
ליגה טורקית
ליגה צרפתית
/* LAST / NEXT ROUNDs */