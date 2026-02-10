הפועל חיפה אחרי אלון תורג'מן, יובאנוביץ' יישאר

חלון ההעברות של החורף מתקרב לסיומו. מחר (רביעי) ייסגר החלון באופן רשמי, כאשר כעת קבוצות ליגת העל נמצאות בישורת האחרונה של האפשרות להתחזק עכשיו לקראת שלבי המאני טיים של עונת 2025/26. אנחנו כאן ב-ONE מביאים לכם את העדכונים וההחתמות הרשמיות במסגרת מסע החיזוק של המועדונים, רגע לפני סגירת החלון.

כל העדכונים

12:07: הפועל חיפה במרוץ נגד הזמן להחתמת אלון תורג’מן, חלוצה של הפועל באר שבע. השחקן ידרוש חוזה לשנה וחצי בכרמל.

12:05: נכון לעכשיו, ג’ורג’יה יובאנוביץ’ נשאר במכבי חיפה.

12:03: עוד מריינה, שמנסה לצרף את הקשר אחמד טאהא מסכנין.

12:00: בני ריינה ירדה מאיאד אבו עביד, שהחליט להישאר בבני סכנין.