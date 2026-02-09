אבו עביד החליט להישאר בסכנין, נחמני מועמד

אחרי שקיבל לא מעט תמיכה מצד אוהדי הקבוצה שהגיעו לביתו במהלך הימים האחרונים ותמכו בו, החליט בלם בני סכנין איאד אבו עביד להישאר בקבוצה עד סוף חוזהו בתום העונה ואולי יותר מכך.

אבו עביד שבתקופה האחרונה הודח מההרכב חוזר לאחרונה על ידי מספר קבוצות בליגת העל כמו בני ריינה, מ.ס אשדוד והפועל חיפה, אבל החליט להישאר בסופו של דבר בסכנין. הבלם מחובר מאוד לאוהדים לעיר ולהנהלה ובסיום העונה יוחלט אם להמשיך את ההתקשרות.

בקבוצה הייתה אכזבה גדולה מההפסד האחרון מול הפועל פתח תקווה שהרחיק את הקבוצה מהפלייאוף העליון. נכון לעכשיו יש רצון גדול להתחזק. בסכנין הבינו מבית"ר ירושלים שלא ניתן יהיה להביא את דור חוגי והוא נשאר בקבוצה.

איאד אבו עביד (עמרי שטיין)

ר”ג התעניינה בדראמי, נחמני מועמד

לגבי הקיצוני איברהימה דראמי שקיבל הודעה מסכנין על ההחלטה לשחררו כפי שפורסם לראשונה ב-ONE, הפועל רמת גן גילתה עניין בשחקן. כמו כן, סתיו נחמני מאשדוד מועמד להצטרף לקבוצה של שרון מימר. בנוסף, מוחמד בדארנה הושאל להפועל חדרה עד סיום העונה.