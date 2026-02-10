"מכבי ת"א תיקח כמה מיליונים על אבו פרחי"

חלון ההעברות של ינואר עוד רגע נגמר בישראל ולא מעט קבוצות עשו את המהלכים ההכרחיים, ועדיין יעשו במעט הזמן שנשאר. מי שעסוקים יותר מהרגיל בימים אלו הם סוכנים, וסוכן השחקנים שחר גרינברג עלה לדבר היום (שלישי) בתוכנית “שיחת היום” ב-ONE.

יש לך עוד עבודה בחלון?

”מחפשים עוד פה ושם, נראה מה נביא. אתה יכול למצוא זרים טובים, לא פשוט”.

בוא נתחיל עם אבו פרחי. הילד מצוין.

”כן, הוא עושה מה שהוא צריך לעשות, הוא צעיר ומוכשר מאוד. המאמן החדש נותן לו רוח גבית”.

מה שונה מהתקופה של לאזטיץ’?

”אתם רואים שיש רוח חדשה במכבי ת”א. הוא מקבל דקות, גם בן הרוש, זה מה שחשוב לצעירים. לפעמים סבלנות משתלמת, בטח בכדורגל הישראלי, מי שיש לו אותה מצליח”.

לאזטיץ' ואבו פרחי (שחר גרוס)

“תג המחיר של אבו פרחי? מכבי ת”א תקבע אותו, בישראל אי אפשר לדעת מה יהיה”

מה המסלול שאתה מתכנן לאבו פרחי?

”הוא צריך לסיים את העונה הזאת במכבי טוב ככל שניתן, אחר כך נראה”.

אבל יש התעניינות.

”כן, תמיד זה ככה עם שחקן שמצליח. כל משחק הוא צריך לתת את המקסימום שלו”.

מה לדעתך התג מחיר שלו?

”בישראל אי אפשר לדעת מה יהיה. מכבי קובעת את תג המחיר. אני לא רואה אותה משחררת אותו במיליון, יהיו פה כמה מיליונים”.

סייד אבו פרחי (רדאד ג'בארה)

אבו רומי, מדרכי, גלוך וסגירת חלון ההעברות

אבו רומי היה אמור להיות משוחרר, עסקה מעולה לקריית שמונה.

”כן, עסקה טובה”.

מה היה השיקול ללכת לבאר שבע ולא להפועל תל אביב?

”שתי הקבוצות מצוינות, מה שקרץ לו, חוץ מהרבה שיקולים שהיו בדרך, זה היה לדעתי בגלל שהפועל באר שבע רצה לאליפות עוד השנה, וזה משהו שמאוד קרץ לו, האופציה אולי להיות בליגת האלופות עונה הבאה”.

שחר גרינברג, מוחמד אבו רומי ואלונה ברקת (האתר הרשמי של הפועל ב"ש)

דיברו איתך בבאר שבע לגבי מה מתכננים לו?

”היום הוא ערך אימון ראשון. הוא צריך קודם כל להוכיח. הוא צריך לדבר במגרש, יהיה בסדר. יש תחרות, הוא יצטרך להכיר את המאמן והראש שלו. הוא מאוד ורסטילי, יכול לשחק בכמה עמדות. רן קוז’וק יודע שהוא יוכל להשתמש בו”.

מה אתה יכול להגיד על יאיר מרדכי?

”באותה סיטואציה כמו אבו רומי, אבל הוא יישאר בקריית שמונה, זה בא ממנו”.

מה שלום אוסקר גלוך?

”בסדר גמור, התאושש מהמחלה”.

אוסקר גלוך (IMAGO)

“זה שהחלון עוד פתוח, גורם לקבוצות לחכות עד הרגע האחרון”

יש עוד שחקנים למצוא להם קבוצות, או שכולם מסודרים?

”הם בסדר”.

מה לגבי מועדונים?

”הייתי בטוח שמכבי תל אביב תחפש חלוץ, אבל לפי הראיון של רוני דיילה אתמול לא, ואני מרוצה מזה בגלל אבו פרחי. גם באר שבע לדעתי סגרה את העניין”.

אולי מכבי חיפה?

”את האמת, אי אפשר לדעת. זה כדורגל, כל קבוצה יכולה להחתים פתאום, גם אלה שאמרו שזהו. הבעיה בזה שהחלון עוד פתוח, שזה גורם לקבוצות להיות אדישות ולחכות לרגע האחרון”.