ליגת העל Winner 25-26
4820-4921הפועל ב"ש1
4723-4721בית"ר ירושלים2
4226-4722מכבי ת"א3
4125-4122הפועל ת"א4
3624-4222מכבי חיפה5
3234-3922הפועל פ"ת6
2829-2522בני סכנין7
2845-3622מכבי נתניה8
2342-2722מ.ס אשדוד9
2246-2622עירוני טבריה10
2040-3122עירוני ק"ש11
2031-2122הפועל ירושלים12
2039-2822הפועל חיפה13
1151-1622מכבי בני ריינה14

דיילה: לא נמצא חלוץ טוב יותר מסייד אבו פרחי

מאמן מכבי ת"א שיתף אחרי ה-0:4 על ריינה: "יש אותו ויש לנו שניים מצוינים בדמות מלדה ומדמון". הכישרון עצמו נשאר צנוע: "מצפה מעצמי אפילו ליותר"

|
רוני דיילה (חגי מיכאלי)
רוני דיילה (חגי מיכאלי)

מכבי תל אביב חזרה ובגדול. שלושה משחקים תחת רוני דיילה, שלושה ניצחונות, רביעייה, חמישייה, עוד רביעייה ומעל הכל שמחת חיים. הצהובים ניצחו הערב (שני) 0:4 את מכבי בני ריינה והמשיכה בכושר האדיר תחת המאמן החדש, כשלגמרי וכמו תמיד אי אפשר לעולם להספיד אותם במרוץ לקחת את האליפות גם השנה, בטח שיש עוד כל כך הרבה נקודות בקופה.

דיילה סיכם בסיום: “הייתה אווירה נהדרת, זה מה שהיה בחוץ פלוס עוד 10 או 15 אלף, מדהים, תודה לכל מי שבא, הם השחקן ה-12. אני חושב שבחצי הראשון היינו טובים מאוד, ואז קצת הורדנו קצב, אבל עדיין תקפנו טוב. ריינה הגיעה למצבים ונטפל בזה, אך הבקענו ארבעה שערים וסך הכל אני מרוצה, יש מה לשפר ונשפר, אבל אני מרוצה. 13 שערים ב-3 משחקים? אני מאוד שמח עם הגישה, רוצים ליצור עוד ולמנוע מצבים מהיריבות. עובדים קשה בשביל זה”.

על סייד אבו פרחי שכבש ובישל פעמיים: “אני מאוד שמח עם סייד, הוא שחקן טוב מאוד, לא חושב שנביא חלוץ, לא נמצא חלוץ טוב ממנו כרגע. הוא טוב מאוד, יש גם שחקנים בספסל שטובים מאוד. יונס מלדה עלה והבקיע, ויש את אלעד מדמון. אליפות? משחק אחר משחק, כבשנו וניצחנו יריבות שציפינו לנצח, נמשיך לראות איך זה יראה בהמשך, אם נמשיך להופיע ככה אז ברור שיש סיכוי להמשיך לאסוף נקודות ולעשות את זה”.

סייד אבו פרחי מאושר (חגי מיכאלי)סייד אבו פרחי מאושר (חגי מיכאלי)

אבו פרחי דיבר גם הוא: “ניצחון גדול, הרבה שערים, הרבה מצבים, עשינו את שלנו. כל זה בגלל הדחיפה של הקהל, הוא דחף אותנו והייתה אווירה ממש טובה. יכול להיות שזה המשחק הכי טוב שלי בבוגרים, יכול להיות. גול, שני בישולים, אני עדיין מצפה לעצמי ליותר, אומר את האמת. מחמיא מאוד שדיילה אמר שלא יביאו חלוץ כי אני טוב, אם יביאו זה רק יביא לי מוטיבציה להוכיח את עצמי, זו החלטת מועדון וכל עוד אני על הדשא אתן את כל מה שיש לי. יש שינוי אצלי מאז שדיילה הגיע, יש גם עוזר מאמן שהיה חלוץ גדול, הוא עובד איתי ואני מודה לו. מקווה להמשיך איתו בדרך הזו. אליפות? לא מתעסקים בזה, נשבע לך”.

האדיה: “מעכשיו זה הזמן שלנו”. אלמקייס: “לא הלבל שלנו”

אדהם האדיה סיכם אצל המפסידה: “אני חושב שבדקות הטובות שלנו ודווקא שהגענו למצבים הם הבקיעו במתפרצת ומאז זה לא הלך ואיבדנו את הראש. היו דברים חיוביים, נלחמנו, אבל יש פערי סגלים ופערי תקציבים. זה הזמן שלנו, במשחקים הקרובים, שם אנחנו צריכים להביא את הנקודות, לפני הפלייאוף, לצמצם את הפער ולתת פייט בפלייאוף. עד סוף החלון נצרף עוד כמה שחקנים, בטוח”.

עילאי אלמקייס הוסיף: “אני חושב שהתרגלנו לחיות בסיטואציה הזו שאנחנו באים מלמטה, אמנם אנחנו משתדלים לא לשחק ככה, אפילו שמכבי ת”א קבוצה טובה ולחצה אותנו, קשה. אני מסכים שזה מתסכל, ניקח את היום או יומיים הקרובים כדי להתאושש, ברור שהגענו לבלומפילד וידענו שלא יהיה קל, וככה זה היה. זה הסיפור של העונה הזו, מי שרואה את ריינה רואה שהיינו יכולים לאסוף הרבה יותר נקודות בדרך עם קצת יותר מזל, מקריות, מגיעים למצבים ולא יודעים לנצל, לא משחקים התקפות עד הסוף, פה אתה חוטף גם על זה. מאמינים? מכבי לא הלבל שלנו, נלך נחפש את הנקודות בקבוצות שבלבל שלנו”.

