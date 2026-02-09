יום שני, 09.02.2026 שעה 20:24
כדורסל ישראלי  >> ליגת ווינר סל

עו"ד פינס לא הצליח לגשר בין ינאי לעמותת הפועל

אחרי שבעלי הפועל ת"א הסכים לגישור, המגשר בישר לשני הצדדים שהוא לא הצליח לבצע את המהלך, כאשר כעת הנושא יחזור אל בית המשפט. כל הפרטים בפנים

עופר ינאי (רועי כפיר)
עופר ינאי (רועי כפיר)

חברת אדום ניהול סל, שבשליטת עופר ינאי, הודיעה לפני כחודשיים לבית המשפט המחוזי בתל אביב כי היא מקבלת את הצעתו להפקיד 2.6 מיליון שקל בקופת בית המשפט עד להכרעה בבקשה שהגישה או עד להגעה להסכמות בין הצדדים. בנוסף, הסכימה החברה לפנות לגישור קצר מועד מול ומנהלי התפקיד בעמותת הפועל אוסישקין תל אביב, עו"ד אורי גאון ועו"ד ליזה חדש.

הגישור התקיים בפני עו"ד עמית פינס, אך כעת מתברר כי לא הושגו הבנות בין הצדדים. פינס הודיע כי לא הצליח לגשר בין הגורמים המעורבים, וההליך צפוי לחזור לדיון ולהכרעה בבית המשפט. עד להודעה אחרת, הליכי הגבייה של מס הכנסה כלפי אדום ניהול סל מעוכבים.

כזכור, בית המשפט המחוזי בתל אביב דן בבקשה שהגישה אדום ניהול סל נגד רשות המסים, בדרישה להפסיק את הליכי הגבייה שננקטו נגדה בגין חובות המס של עמותת הפועל אוסישקין תל אביב.

עו"ד עמית פינס (רדאד געו"ד עמית פינס (רדאד ג'בארה)

בחודש יולי האחרון הגישו בעלי התפקיד שמונו לעמותה, עו"ד גאון ועו"ד חדש, בקשה לבית המשפט לחייב את עופר ינאי ואת חברת אדום ניהול סל לשלם לעמותה סכום העולה על 10 מיליון שקל. מתוך סכום זה, כ-7.7 מיליון שקל נטען כי נובעים מחוב העמותה לרשות המסים. בנוסף, התבקש בית המשפט לחייב את ינאי להפקיד ערבות בנקאית של כ-25 מיליון שקל, להבטחת הוצאות תכנון אולם היכן שלמה, בהתאם לפסק בוררות שניתן.

עמותת הפועל אוסישקין תל אביב מחזיקה בין היתר בכ-19% ממניות אדום ניהול סל, הבעלים של קבוצת הפועל תל אביב בכדורסל. פעילות העמותה מתמקדת בהפעלת מחלקת הנוער והילדים של המועדון, הכוללת כ-32 קבוצות ליגה, בתי ספר לכדורסל ואקדמיה לשחקנים מצטיינים. בנוסף, העמותה מפעילה פעילות ספורטיבית בבית הספר ביאליק קשת (רוגוזין) לילדי עובדים זרים, וכן את מיזם “הפועל שווים” תל אביב, פעילות משותפת לאוהדי המועדון ולאנשים עם צרכים מיוחדים.

