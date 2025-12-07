ינאי הסכים להפקיד 2.6 מיליון ש"ח ולפנות לגישור

חברת אדום ניהול סל, שבשליטת עופר ינאי, הודיעה היום (ראשון) לביהמ"ש שהיא מקבלת את הצעתו להפקיד 2.6 מיליון שקל בקופת ביהמ"ש עד להכרעה בבקשה שהגישה לביהמ"ש או הגעה להסכמות, ולגשת לגישור קצר מועד עם רשות המסים ומנהלי התפקיד בעמותת הפועל אוסישקין תל אביב - עו"ד אורי גאון, שותף בכיר במשרד ב. לוינבוק ושות', ועו"ד ליזה חדש.

הגישור יתנהל בפני עו"ד עמית פינס. עד אז, הליכי הגבייה של מס הכנסה כלפי אדום סל יעוכבו. כזכור, ביהמ"ש המחוזי בתל אביב דן בבקשה שהגישה אדום ניהול סל נגד רשות המסים, כדי שזו תפסיק את הליכי הגביה נגדה לגביית חובות המס של עמותת הפועל אוסישקין תל אביב.

בחודש יולי האחרון הגישו בעלי התפקיד שמונו לעמותת הפועל אוסישקין תל אביב עו"ד אורי גאון, שותף בכיר במשרד ב. לוינבוק ושות', ועו"ד ליזה חדש, לביהמ"ש המחוזי בתל אביב בקשה לחייב את ינאי ואת חברת אדום ניהול סל שבשליטתו לשלם לעמותה למעלה מ-10 מיליון שקל, מתוכם כ-7.7 בגין חוב העמותה לרשות המסים, וכן לחייב את עופר ינאי להפקיד ערבות בנקאית של כ-25 מיליון שקל להבטחת הוצאות תכנון אולם היכן שלמה, בהתאם לפסק בוררות שניתן.

עמותת הפועל אוסישקין תל אביב מחזיקה בין היתר ב-19% מאדום ניהול סל, הבעלים של קבוצת הפועל תל אביב בכדורסל. פעילויות הליבה של העמותה הן הפעלת מחלקת הנוער והילדים של המועדון הכוללת, בין היתר כ-32 קבוצות ליגה בית ספר לכדורסל, אקדמיה לשחקנים מצטיינים, בית ספר לכדורסל ועוד. העמותה מפעילה גם פעילות ספורטיבית בבית הספר ביאליק קשת (רוגוזין), המיועד לילדי עובדים זרים, וכן מפעילה את פעילות הפועל "שווים" תל אביב, במסגרתה מתקיימים מפגשים בין אוהדי המועדון ואנשים בעלי צרכים מיוחדים – לאימונים ומשחקים בקבוצת כדורסל משותפת.