מעל אלף משתתפים באליפות התיכונים לכושר גופני

מעל 1,000 תלמידות ותלמידים השתתפו היום (שני) באליפות הכושר הגופני הארצית לתיכונים י'-י"ב, שנערכה בפארק הלאומי ברמת גן.

האליפות התקיימה זו השנה ה־14 בהובלת התאחדות הספורט לבתי הספר בישראל, הזרוע הביצועית של הפיקוח הארצי על החינוך הגופני במשרד החינוך, ובשיתוף עיריית רמת גן. עשרות קבוצות תלמידים ותלמידות הגיעו ממחוזות צפון, דרום, מרכז, תל אביב, חיפה וירושלים במטרה לקדם את הספורט בקרב בנות ובני הנוער בארץ, להטמיע אורח חיים בריא ולאתר ספורטאיות וספורטאים מצטיינים.

התחרויות נערכו בשלושה מתחמים: משיכת חבל, מסלול מכשולים ושש תחנות כושר: הרמת אלונקות עם משקל, ריצת כדורי כוח, קליעה למטרה לאחר מאמץ, סולם שלבים, עליית מתח, וזחילה וטיפוס קורה. הקבוצות עברו בין המתחמים לאורך היום.

הזוכות באליפות הארצית לתיכונים (ארז עוזיר)

בקטגוריית י'–י"ב תלמידות זכתה במקום הראשון נבחרת בית הספר הריאלי העברי חיפה עם 893 נקודות. לראשונה באליפות, במקום השני סיימו שתי נבחרות עם ניקוד זהה, נבחרת עודד קדימה צורן ונבחרת תיכון לחינוך סביבתי עם 883 נקודות, ובמקום השלישי נבחרת הראשונים הרצליה עם 847 נקודות.

בקטגוריית י'–י"ב תלמידים זכתה במקום הראשון נבחרת בית הספר עודד קדימה צורן עם 877 נקודות. במקום השני סיימה נבחרת בן גוריון עמק חפר עם 829 נקודות, ובמקום השלישי נבחרת הרטמן ירושלים עם 828 נקודות.

הזוכים באליפות הארצית לתיכונים (ארז עוזיר)

הפיקוח על החינוך הגופני מקדם את הכושר הגופני ואת חשיבותו בכלל בתי הספר, כחלק מתוכנית הלימודים. באליפות השתתפו תלמידים ותלמידות שנבחרו לייצג את בית ספרם.

גיא דגן, המפמ"ר והממונה על החינוך הגופני במשרד החינוך: "האליפות הארצית בכושר גופני היא אחד מאירועי הספורט הגדולים בבתי הספר. מרגש לראות כ-1000 תלמידות ותלמידים, מכל רחבי הארץ מתכנסים ומתחרים. הפיקוח על החינוך הגופני מעודד הגברת פעילות גופנית וטיפוח הרגלי כושר גופני לחיים, בבתי הספר. אירוע זה הוא אירוע שיא שמסכם פעילות רחבה שמתקיימת בבתי הספר, במסגרתה עשרות אלפי תלמידים מתרגלים ומטפחים את הרגלי הכושר הגופני. האליפות מחברת בין תלמידות ותלמידים ממחוזות שונים, מחזקת את החוסן הנפשי ומעניקה ערכים חינוכיים של מצוינות והוגנות. אליפות זו מדגישה את תרומתו וחשיבותו של הספורט להתפתחות החינוכית והחברתית.

גיא דגן (יח"צ)

“אני מבקש להודות לעיריית רמת גן, על אירוח מסורתי של האליפות בפארק הלאומי המקסים. בנוסף, אני רוצה להודות להתאחדות הספורט לבתי הספר על ארגון האליפות, למורות ולמורים לחינוך גופני על טיפוח התחום ולכל השותפים להצלחת האירוע."

זיו ישראלי, מנכ"ל התאחדות הספורט לבתי הספר בישראל: “אליפות הכושר הגופני מתקיימת זו השנה ה14 ובכל שנה מחדש מרגש לראות אלפי תלמידים ותלמידות מכל רחבי הארץ שמפגינים יכולות ספורטיביות גבוהות יחד עם נחישות, חברותיות ועבודת צוות.

זיו ישראלי (צילום באדיבות ארז עוזיר) (מערכת ONE)

“האליפות, שמרכזת נבחרות מבתי הספר מכל רחבי הארץ, לא הייתה יכולה להתקיים ללא הליווי של צוותי החינוך הגופני המורות והמורים, הפיקוח הארצי על החינוך הגופני ושיתוף הפעולה והתמיכה של עיריית רמת גן, שמארחת את האליפות באופן מסורתי. החיבור בין מערכת החינוך, הספורט והרשות המקומית מאפשר לתת לתלמידות ולתלמידים חוויה ערכית, ספורטיבית ומעצימה."