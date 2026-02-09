רשמית: עמית גלזר סיכם בעירוני קריית שמונה

עירוני קריית שמונה הודיעה היום (שני) על צירופו של עמית גלזר מהפועל פתח תקווה, כפי שפורסם ב-ONE. הבלם סיכם לפני זמן קצר במועדון, באמצעות סוכנו, אבי נימני על עונה וחצי כאשר קיימת אופציה להאריך את החוזה בעונה נוספת בתום התקופה. גלזר צפוי להגיע מחר למשרדי המועדון, לחתום רשמית על החוזה ולהצטרף לאימון הקבוצה.

השחקן בן ה-25, שגדל במחלקת הנוער של מכבי תל אביב, ועבר ממנה להשאלות בבית”ר תל אביב רמלה, בני יהודה, הפועל ירושלים והפועל פ”ת, צפוי להגיע לתחנה השישית שלו בכדורגל הישראלי.

לגלזר 71 הופעות בליגת העל מתוכן 48 בהרכב, בנוסף שותף בצעירותו במוקדמות ליגת האלופות לנוער עם מכבי תל אביב.