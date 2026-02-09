יום שני, 09.02.2026 שעה 15:31
כדורגל ישראלי  >> ליגת העל Winner
ליגת העל Winner 25-26
4820-4921הפועל ב"ש1
4723-4721בית"ר ירושלים2
4125-4122הפועל ת"א3
3926-4321מכבי ת"א4
3624-4222מכבי חיפה5
3234-3922הפועל פ"ת6
2829-2522בני סכנין7
2845-3622מכבי נתניה8
2342-2722מ.ס אשדוד9
2246-2622עירוני טבריה10
2040-3122עירוני ק"ש11
2031-2122הפועל ירושלים12
2039-2822הפועל חיפה13
1147-1621מכבי בני ריינה14

רשמית: עמית גלזר סיכם בעירוני קריית שמונה

כפי שפורסם ב-ONE, הבלם סגר את תנאיו בקבוצה של שי ברדה, צפוי לחתום רשמית מחר. השחקן בן ה-25 הגיע מהפועל פ"ת במדיה רשם הופעה אחת בלבד בהרכב

|
עמית גלזר (רדאד ג'בארה)
עמית גלזר (רדאד ג'בארה)

עירוני קריית שמונה הודיעה היום (שני) על צירופו של עמית גלזר מהפועל פתח תקווה, כפי שפורסם ב-ONE. הבלם סיכם לפני זמן קצר במועדון, באמצעות סוכנו, אבי נימני על עונה וחצי כאשר קיימת אופציה להאריך את החוזה בעונה נוספת בתום התקופה. גלזר צפוי להגיע מחר למשרדי המועדון, לחתום רשמית על החוזה ולהצטרף לאימון הקבוצה.

השחקן בן ה-25, שגדל במחלקת הנוער של מכבי תל אביב, ועבר ממנה להשאלות בבית”ר תל אביב רמלה, בני יהודה, הפועל ירושלים והפועל פ”ת, צפוי להגיע לתחנה השישית שלו בכדורגל הישראלי.

לגלזר 71 הופעות בליגת העל מתוכן 48 בהרכב, בנוסף שותף בצעירותו במוקדמות ליגת האלופות לנוער עם מכבי תל אביב.

