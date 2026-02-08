יום ראשון, 08.02.2026 שעה 21:49
כדורגל ישראלי

עמית גלזר על סף חתימה בעירוני קריית שמונה

רוצה לעבות את החלק האחורי: הצפוניים שצפוים לאבד את אבו רומי לב"ש, דואגים גם להגנה כאשר הבלם שפתח את העונה בהפועל פ"ת צפוי לחזק את שי ברדה

|
עמית גלזר (רדאד ג'בארה)
עמית גלזר (רדאד ג'בארה)

עירוני קריית שמונה צפויה לאבד את מוחמד אבו רומי להפועל באר שבע, אך במועדון דואגים גם מהחלק האחורי לאור העובדה ששי בן דוד מוצהב וייעדר מול עירוני טבריה ונמניה ליוביסבלייביץ’ פצוע בשרירי הבטן.

במועדון חיפשו ביממה האחרונה שחקן הגנה לעיבוי הסגל של שי ברדה, ול-ONE נודע לראשונה כי הם קרובים למצוא אותו.

הבלם עמית גלזר, שפתח את העונה בהפועל פתח תקווה אך לא שיחק, נמצא על סף חתימה במועדון וצפוי לחזק את הקבוצה של ברדה.

גלזר בן ה-25, רשם העונה ארבע הופעות בליגה ועוד שתי הופעות בגביע ויצטרף למצבת הבלמים הקיימת בקבוצה הכוללת את בן דוד, ליוביסבלייביץ׳ וליאל דרעי.

