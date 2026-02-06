יום שישי, 06.02.2026 שעה 11:28
כדורגל ישראלי

איאד אבו עביד אמור להחליט אם לעבור לבני ריינה

הקבוצה של האדיה פנתה רשמית לשחקן ההגנה של סכנין, שייעדר מול הפועל פ"ת. אבו יונס: "משחק של צומת דרכים בכל הקשור לפלייאוף". וגם: ההרכב המשוער

|
איאד אבו עביד (עמרי שטיין)
איאד אבו עביד (עמרי שטיין)

תתחזק בשם משמעותי? בני ריינה פנתה רשמית לבלם בני סכנין, איאד אבו עביד. אבו עביד קיבל פניה מריינה ואמור לקבל החלטה בימים הקרובים האם לעשות את המעבר. ריינה פנתה באופן רשמי לסכנין שלא מתנגדת למעבר. בכל מקרה לקראת המשחק מחר מול הפועל פתח תקווה אבו עבייד לא ייכלל בסגל בגלל רגישות בשריר הירך האחורי.

בסכנין מודעים לחשיבות המשחק מחר (שבת) מול פ"ת. הבעלים מוחמד אבו יונס: "מדובר במשחק של צומת דרכים עבורנו בכל מה שנוגע לפלייאוף" . המאמן שרון מימר כבר קיבל החלטה לשחרר את הזר דראמי אברהימה, שכרגע מתקשה למצוא קבוצה חלופית וממשיך להתאמן. במידה ודראמי ישוחרר, סכנין תצרף זר אחר.

ההרכב המשוער של סכנין: מוחמד אבו ניל, אלון אזוגי, מארון גנטוס, חסן חילו, קרלו ברוציץ', עומר אבוהב, עדן שמיר , בסיל חורי, אחמד סלמן, אנים קדג'ו ואריתור מריניאן.

