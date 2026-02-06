רשמית: מכבי יפו החתימה את גוראן אנטוניץ'

מכבי יפו ביצעה חיזוק מפתיע, וכפי שפורסם לראשונה ב-ONE החתימה את הבלם גוראן אנטוניץ’. במועדון מתחתית הליגה הלאומית עשו הכל כדי להתחזק במטרה לצאת מהמצב הלא פשוט אליו הקבוצה נקלעה בתחתית, וצירפו אליהם שחקן שמכיר היטב את הכדורגל הישראלי.

השם נשמע לכם מוכר שכן מדובר בבלם שהיה חלק מהפועל תל אביב אשתקד, רשם 31 הופעות וכבש שני שערי ליגה. הבלם הסרבי אף כבש שער נוסף במדי האדומים, בגמר גביע הטוטו נגד הפועל נוף הגליל והיה חלק מהגורמים לזכייה במפעל.

“שמח לחזור לת”א-יפו”

אנטוניץ’ שחתם עד לסיום העונה עם אופציה לעונה נוספת אמר: ״שמח מאוד להצטרף למכבי יפו. שמח לחזור לעיר תל אביב - יפו ולשחק בבלומפילד. מגיע לעבוד קשה ולתת את כולי עם המון מוטיבציה. מחכה לחוות רגעים מרגשים איתכם האוהדים בבלומפילד. היידה יפו״.

את העונה הנוכחית, הוא פתח במדי ולז' מוסטאר הבוסנית, כאשר העונה הוא רשם 11 הופעות במדי הקבוצה, שמדורגת במקום הרביעי בליגה המקומית. הוא אף בישל שער אחד לזכות קבוצתו.

האיש החזק במועדון, ערן כהן אמין, הוכיח עד כה בכל חלון ההעברות, שלמרות שיפו לא משופעת בתקציב גבוה, הוא מצליח למצוא את מקורות המימון כדי לחזק את התשובה וגם הפעם הוא עשה זאת.